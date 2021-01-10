۳۰ تبلت به دانش آموزان سمنانی اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ایزد پور پیش از ظهر یکشنبه در مراسم اهدا تبلت به دانش آموزان موفق تحت حمایت بهزیستی شهرستان سمنان به میزبانی این اداره، ضمن اشاره به اینکه تعداد تبلت‌های اهدایی ۳۰ دستگاه بوده است، بیان کرد: این تبلت‌ها با همراهی خیران و با جمع آوری ۱۰۰ میلیون تومان کمک نقدی تهیه و به دانش آموزان تحت پوشش اهدا شد.

وی افزود: خیران استان سمنان همچنین در قالب پویش همدلی ۷۰۰ میلیون ریال برای تأمین نوشت افزار و وسایل مورد نیاز سال تحصیلی دانش آموزان تحت حمایت بهزیستی جمع آوری کردند.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان همراهی و همکاری خیران در اجرای طرح شهید سلیمانی در سطح استان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این کمک‌ها سبب شد تا بتوانیم به تعداد بسیاری از دانش آموزان تحت پوشش خدمات تحصیلی ارائه کنیم.

ایزد پور بیان کرد: در سال ۹۸ خیران نیک‌اندیش استان سمنان پنج میلیارد تومان در بخش نقدی، غیرنقدی و خدماتی به بهزیستی کمک کردند که امسال نیز خوشبختانه این کمک‌ها در بحث شیوع ویروس کرونا و در تهیه ماسک، مواد ضد عفونی کننده، تن پوش، سبد کالا و … نیز مؤثر بوده است.