محمد نسیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز پویش «شکوفه‌های مهر» در استان سمنان خبر داد و اظهار کرد: این پویش همزمان با نزدیک شدن به فصل بازگشایی مدارس و با هدف تأمین نوشت‌افزار و ملزومات آموزشی دانش‌آموزان تحت پوشش بهزیستی استان سمنان راه اندازی شده است.

وی با اشاره به لزوم بهره گیری از مشارکت‌های مردمی و استفاده ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی استان افزود: هر دفتر و مداد تنها یک ابزار آموزشی نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز تحقق آرزوهای کودکانی باشد که با حمایت و همراهی خیران، سال تحصیلی جدید را با امید و انگیزه آغاز می‌کنند.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه آموزش، حق همه کودکان است، تصریح کرد: با نزدیک شدن به مهرماه، بسیاری از خانواده‌های نیازمند در تأمین هزینه‌های نوشت‌افزار و ملزومات آموزشی با مشکلات اقتصادی مواجه هستند و اجرای این پویش در راستای کاهش بخشی از این دغدغه‌ها و ایجاد فرصت برابر آموزشی برای دانش‌آموزان انجام می‌شود.

نسیمی از مردم نیک‌اندیش، خیران و نهادهای مسئول دعوت کرد در این اقدام خداپسندانه مشارکت کنند و یادآور شد: علاقه‌مندان می‌توانند از طریق شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۳۴۱۸۰۳۵، کد دستوری #۰۰۶۶۵۵۶۶۵۵ و همچنین درگاه مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی، کمک‌های خود را برای حمایت از دانش‌آموزان تحت پوشش اهدا کنند.

وی تأکید کرد: تمامی کمک‌های جمع‌آوری‌شده در این پویش صرف تهیه نوشت‌افزار و ملزومات آموزشی مورد نیاز دانش‌آموزان تحت پوشش بهزیستی استان خواهد شد تا این دانش‌آموزان نیز بتوانند سال تحصیلی جدید را با امکانات مناسب آغاز کنند.