به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شاه‌مرادی رئیس انتشارات امیرکبیر در صفحه اینستاگرام خود نوشت:



یک

شرکت داروسازی فایزر در سال ۱۹۹۶، یک داروی مننژیت را روی مردم نیجریه آزمایش کرد. این آزمایش‌ها بدون اجازه از دولت نیجریه و بدون اطلاع مردم بود. در نتیجۀ این آزمایش‌ها یازده کودک کشته شدند، و دویست کودک هم به نابینایی، ناشنوایی یا آسیب‌های جدی مغزی مبتلا شدند.



دو

پروژۀ ام‌کی‌اولترا (MKULTRA) معروف به «برنامۀ کنترل ذهن سازمان سیا» (CIA mind control program) پروژه‌ای مخفی بود که دفتر علمی سازمان سیا در دهۀ پنجاه و شصت میلادی طراحی و اجرا کرد. در این پروژۀ تحقیقاتی، بدون اطلاع افراد، آزمایش‌هایی غیرقانونی روی مغز تعداد زیادی از شهروندان آمریکایی و کانادایی و با هدف دستکاری‌کردن کارکردهای ذهنی آن‌ها انجام شد.



سه

در سال ۱۹۶۶، هِنری بیچر مقاله‌ای منتشر کرد و دربارۀ سوءاستفادۀ پژوهشگران و مؤسسات شناخته‌شده از بیماران در پژوهش‌ها سخن گفت. مثلاً بدون اطلاع بیماران، سلول‌های زندۀ سرطانی را وارد بدن بیماران کرده بودند. او با مدرک نشان داد که این نوع از آزمایش‌های غیرقانونی به‌صورت گسترده و ساختاری در حال انجام است.



چهار

در قرن بیستم داروی دپوپروورا روی زنان زیمبابوه‌ای آزمایش شد. بعداً معلوم شد که این دارو برای کنترل جمعیت استفاده می‌شود.

صاحب‌کارانِ سفیدپوست این زنان سیاه‌پوست آن‌ها را مجبور می‌کرده‌اند که این دارو را مصرف کنند. در سال ۱۹۸۱ دولت زیمبابوه این دارو را ممنوع اعلام کرد.



پنج

در ۱۹۹۴، شرکت‌های داروسازی آمریکایی یک داروی ایدز به‌نام ای‌زدتی (AZT) را به‌صورت غیرقانونی، روی ۱۷۰۰۰ زن آفریقایی آزمایش کردند. هدف دارو جلوگیری از انتقال ایدز از مادر به کودک بود. چند سازمان بهداشتی هم در این پروژه سرمایه‌گذاری کرده بودند. به نیمی از زنان، بدون اطلاع آن‌ها، به‌جای دارو، چیز دیگری (Placebo) داده بودند. نتیجه: هزار نوزاد مبتلا به ایدز از بدو تولد!



شش

اسناد محرمانۀ آرشیو ملی انگلستان، پس از انتشار نشان دادند که ارتش انگلیس، در دهه‌های سی و چهل میلادی، روی سربازان خود و حتی نیروهای داوطلب ارتش انگلیس، آزمایش‌های دارویی غیرقانونی می‌کردند. مثلاً گاز خردل را روی بخشی از سربازان خود آزمایش کرده بود تا بفهمد گاز خردل روی پوست هندی‌ها آثار مخرب بیشتری بر جای می‌گذارد یا روی پوست بریتانیایی‌ها.

یا دونالد مدیسون در دهۀ ۱۹۵۰، با ۲۰۰ میلی‌گرم سارین کشته شد. به او گفته بودند این داروی سرماخوردگی است.



هفت

از ۱۹۴۶ تا ۱۹۴۸ محققان آمریکایی با همکاری دولت گواتمالا، روی ۱۵۰۰ بیمار روانی گواتمالایی آزمایش‌هایی را انجام دادند. در این آزمایش این بیماران روانی را به سفلیس و سوزاک مبتلا می‌کردند و آن‌ها تشویق می‌کردند تا با یکدیگر رابطۀ جنسی داشته باشند تا از این طریق بیماری منتقل شود. سال‌ها بعد، با افشای این مسئله، باراک اوباما و هیلاری کلینتون مجبور شدند رسماً از گواتمالا عذرخواهی کنند.



هشت

در دهه‌های ۱۸۰۰ تا ۱۹۱۰، دکتر یوگن فیشر (Eugen Fischer) آزمایش‌هایی نژادپرستانه را روی زنان سیاه‌پوست نامیبیایی انجام می‌داد. او روی نوزادان دونژاده کار می‌کرد و هدفش این بود که با نتایج آن آزمایش‌ها بتواند جلوی ازدواج بین‌نژادی را بگیرد.

ته‌نوشت:

این‌ها مشتی از خروار است که با گشت‌وگذار مختصری در ویکی‌پدیا یافت می‌شود. ای کاش پژوهشگرانی وقت بگذارند و این فاجعه‌های انسانی را به ما نشان بدهند تا از یک تذکر و احتیاط عقلی و منطقی این‌گونه برآشفته نشویم. همین.