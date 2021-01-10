به گزارش خبرگزاری مهر، در شانزدهمین نشست از سلسله نشست‌های گفتگوی هفته که باهدف ایجاد ارتباط و تعامل دوسویه بین وزارت آموزش‌وپرورش و سایر دستگاه‌های دولتی که با محوریت موضوع گفتگو بر محور تحول با حضور محسن حاجی میرزایی و مسعود سلطانی فر به‌صورت ویدئوکنفرانس و از طریق شبکه شاد در ساختمان شهید رجایی برگزار شد، اعضای شورای معاونان به تشریح و تبیین برنامه‌های آموزش‌وپرورش پرداختند. برنامه‌ها و موارد مطرح‌شده توسط اعضای شورای معاونان به شرح زیر است:

مهرزاد حمیدی معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش گفت: قانون ورزش کشور بعد از سال‌ها در مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ‌شده است. نظام‌نامه فرهنگ ورزش در شورای عالی انقلاب فرهنگی و ورزش همگانی در شورای عمومی ازجمله ظرفیت‌های خوب کشور است.

وی افزود: یکی از ظرفیت‌هایی که قانون ورزش کشور با خود به همراه دارد شورای ورزش کشور است. ماهیت ورزش در ساختار وزارتخانه‌ها وجود دارد اما یک واحدی مانند شورای عالی ورزش کشور در ایجاد یک هماهنگی لازم بود که تا پایان سال جلسه آن را تشکیل می‌دهیم.

حمیدی گفت: تلاش‌های زیادی بعد از انقلاب در حوزه ورزش صورت گرفته است که ازجمله آن تأسیس ۶۰ هزار مکان ورزشی، وجود ۳۳ هزار دبیر تربیت‌بدنی و ۴ هزار مکان سرپوشیده در آموزش‌وپرورش هم ازجمله این اقدام‌ها است.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت بابیان اینکه ترویج و توسعه باشگاه‌های ورزشی بستری برای جهش ورزش عمومی کشور را ایجاد کرده است، عنوان کرد: این جهش با داشتن یک نظام یکپارچه و هماهنگ شکل می‌گیرد. امروز سربازان ورزش کشور به فرموده امام (ره) خردسالان کشور هستند که باید برنامه ویژه و مشخصی برای آنان تعیین شود.

وی افزود: با توجه به اینکه مدیریت مهدکودک‌ها به آموزش‌وپرورش واگذارشده است، بنابراین بچه‌ها از تولد تا ۱۸ سالگی برای شکل‌گیری سواد حرکتی در اختیار آموزش‌وپرورش هستند.

حمیدی با اشاره به اینکه ۱۳ میلیون و ۲۹۰ هزار و ۷۲۰ دانش‌آموز در طرح کوچ شرکت کردند گفت: ۳۶،۱ درصد دانش آموزان دارای اضافه‌وزن و چاقی هستند بنابراین لازم است نظام یکپارچه استعدادیابی شکل بگیرد و علاقه‌مند کردن بچه‌ها به ورزش در طفولیت ایجاد شود.

قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش‌وپرورش به پیشنهادهای بودجه سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: در بودجه سال آینده ورزش را کنار مسائل آموزشی و پرورشی آوردیم زیرا سند تحول بنیادین ۶ ساحت را برای ما تعیین کرده است.

احمدی لاشکی اشاره کرد: همان‌طور که تربیت دینی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حرفه‌ای و علمی و فناوری برای آموزش‌وپرورش مهم است تربیت زیستی و بدنی نیز برای آموزش‌وپرورش اهمیت دارد.

علیرضا کمرئی معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش گفت: ۳۱۶ هنرستان تربیت‌بدنی داریم که ۲۳۸ هنرستان دولتی و ۷۸ هنرستان غیردولتی است و ۳۰ هزار و ۲۲۱ هنرجو در رشته‌های تربیت‌بدنی داریم که ۶،۷۸ درصد کل هنرجویان است.

وی در زمینه توسعه رشته‌های تربیتی از اجراشدن رشته دستیار تأمین فوتبال از سال آینده خبر داد و تأکید کرد: در زمینه تجهیزات هنرستان‌های تربیت‌بدنی نیازمند کمک هستیم.

معاون آموزش متوسطه ادامه داد: در زمینه نیازسنجی مشاغل در حوزه تربیت‌بدنی نیازمند کمک و همکاری هستیم همچنین در بحث جذب فارغ‌التحصیلان تربیت‌بدنی نیز اقدامات حمایتی داشته‌ایم.