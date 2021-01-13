به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر موسیقی، آلبوم‌های «روشن‌تر از خاموشی» به آهنگسازی حسین علیزاده و صدای شهرام ناظری، «فصل تازه» با صدای احمد نباتی یزدی و آهنگسازی محمدرضا چراغعلی، «هم سان و هم سکوت» به آهنگسازی حسین علیزاده و نوازندگی گروه «رامبرانت تریو» از جمله آلبوم‌هایی هستند که در این ۲ هفته مجوز انتشار گرفتند.

آلبوم «نوازندگان سرزمین آفتاب» شامل قطعاتی از بزرگان موسیقی که توسط محسن قلندری نوازندگی و صدابرداری شده است، نیز مجوز انتشار گرفت.

دو تک آهنگ «توبه حلاج» و «باز آمدم» با صدای وحید تاج و موسیقی‌های شایان کریمی و فرید الهامی از جمله تک آهنگ‌هایی است که دردو هفته اخیر مجوز انتشار گرفتند.

گزارش صدور مجوز هفتگی دفتر موسیقی هر هفته در قالب خبر منتشر می‌شود. برای این آثار صرفاً مجوز انتشار صادر شده و زمان انتشار آن در اختیار مالک اثر است.