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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۵:۴۸

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد در دو مقطع تا فردا ادامه دارد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد در دو مقطع تا فردا ادامه دارد

ثبت نام پذیرفته شدگان پذیرش براساس سوابق تحصیلی در مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته بهمن ماه ۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی تا چهارشنبه ۲۴ دی ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، ثبت نام پذیرفته شدگان پذیرش براساس سوابق تحصیلی در مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته بهمن ماه ۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی که از روز شنبه ۲۰ دی ماه آغاز شده بود تا چهارشنبه ۲۴ دی ادامه دارد.

نتایج دوره‌های مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته بهمن ماه پذیرش براساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی بر روی سامانه www.azmoon.net قرار گرفت.

پذیرفته شدگان این دوره‌ها می‌توانند با مراجعه به سامانه آموزشیار edu.iau.ac.ir و مطابق جدول زمانی اعلام شده نسبت به ثبت نام خود به صورت مجازی اقدام کنند.

پذیرفته شدگان تمام محل‌های دانشگاهی جهت اطلاع از زمان و چگونگی تحویل مدارک به آدرس سایت واحد دانشگاهی محل پذیرش خود مراجعه کنند.

پذیرفته شدگان جهت اطلاع از شرایط و ضوابط ثبت نام می‌توانند راهنمای مقطع مورد نظر خود را از سامانه sanjesh.iau.ir دریافت و مطالعه کنند.

کد مطلب 5120343
مهتاب چابوک

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