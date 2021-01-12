تاکید وزیر صمت بر توسعه تعاملات تجاری با پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، علیرضا رزم‌حسینی در گفت‌وگوی تلفنی با عبدالرزاق داوود مشاور نخست وزیر و وزیر صنعت، بازرگانی، نساجی، تولید و سرمایه‌گذاری پاکستان که به درخواست سفارت پاکستان در تهران انجام شد، با اشاره به روابط برادرانه دو کشور، بر گسترش بیش از پیش مناسبات تجاری، اقتصادی و سیاسی تاکید کرد.

همچنین، در راستای علاقه‌مندی ایران و پاکستان به تقویت زیرساخت‌های تجاری میان دو کشور، تداوم مذاکرات تجارت آزاد ایران و پاکستان مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد برنامه‌های برگزاری نهمین اجلاس کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان به سرعت هماهنگ شود تا در جریان سفر مشاور نخست وزیر پاکستان به تهران، سند همکاری‌ها به امضای وزرا برسد.

مسئولان تجاری دو کشور ضمن ابراز علاقمندی به تقویت زیرساخت‌های تبادلات از طریق ایجاد بازارهای مرزی و بازگشایی نقاط جدید مرزی، از افزایش گذرگاه‌های رسمی بین ایران و پاکستان با گشایش مرز ریمدان- گبد در آذر ماه امسال به دو مرز رسمی ابراز خرسندی کردند و خواستار بازگشایی مرز رسمی سوم بین ایران و پاکستان در پیشین - مند در آینده نزدیک شدند.

پاکستان چهارمین بازار صادراتی ایران در بین کشورهای همسایه بوده و در ۹ ماهه امسال مجموع تبادلات تجاری دو کشور بیش از ۸۴۰ میلیون دلار برآورد شده که سهم صادرات ایران ۷۱۰ میلیون دلار و شامل محصولات صنعتی، شیمیایی، مصالح ساختمانی، محصولات کشاورزی و غذایی بوده و در بیش از ۱۱۰ کد تعرفه انجام شده است.

پاکستان از ظرفیت بسیار بالایی برای افزایش کمی و کیفی مراوده‌های تجاری با جمهوری اسلامی ایران برخوردار است و برآوردهای انجام شده گویای آن است که با ایجاد زیرساخت‌های لازم، تجارت دو کشور تا ۱۴ میلیارد دلار در سال قابل افزایش است. همچنین پاکستان و ایران ظرفیت بالایی برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک دارند.