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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۷:۵۶

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت تاکید کرد؛

مردم باید به سمت مصرف «مرغ سایز» بروند

مردم باید به سمت مصرف «مرغ سایز» بروند

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، بر ضرورت ترویج فرهنگ مصرف «مرغ سایز» در کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دل‌ پیشه، در یکصد و دومین نشست کارگروه تخصصی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که با موضوع «ارتقای سلامت مرغ سایز» برگزار شد، با تاکید بر لزوم آموزش و فرهنگسازی در خصوص مصرف مرغ سایز، گفت: به منظور ارتقای سلامت جامعه، باید تمهیداتی در خصوص فرهنگسازی مصرف مرغ‌ های سایز و کوچک ‌تر صورت گیرد.

وی همچنین بر لزوم فعال‌ سازی کمیته فنی «ارتقای سلامت محصولات غذایی با منشا دامی در زنجیره تامین، تولید و واردات» به منظور پیگیری موضوع تا حصول نتیجه، تاکید کرد.

تاکید بر تولید مرغ سایز

در این جلسه، ضمن تبادل نظر اعضای حاضر در جلسه، مشخص شد که احیای مرغ لاین ایرانی آرین و در نتیجه آن، افزایش تولید مرغ سایز (وزن ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ گرم)، به دلیل سالم‌ تر بودن، از اولویت ‌های امنیت و ایمنی غذایی جامعه است.

این نشست با توجه به وظیفه دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در هماهنگی و تسهیل همکاری ‌های بین ‌بخشی در اجرای سیاست ‌ها و برنامه‌ های مشترک، با حضور صاحبنظران برای ارتقای سلامت محصولات غذایی با منشا دامی در زنجیره تامین، تولید و واردات و به ویژه موضوع سلامت مرغ سایز، برگزار شد.

کد مطلب 5120757

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