روال خوب شدن مهاجم استقلال با گلزنی به پرسپولیس تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قایدی فصل نوزدهم را به صورت رویایی سپری کرد و با ۱۰ گل زده و ۱۰ پاس گل، بهترین عملکرد ممکن را از خود به جا گذاشت تا به واسطه همین عملکرد به تیم ملی هم دعوت شود.

قایدی با اینکه در فصل جاری گلزنی نمی‌کرد، اما همان بازیکن مفید و موثر در خط حمله آبی پوشان بود و یکی از ثابت ترین بازیکنان این تیم در فصل جاری بود.

مهاجم ۲۱ ساله آبی پوشان که در این فصل با ارسلان مطهری زوج خط حمله استقلال را تشکیل داده، با گلزنی در ۳ بازی اخیر آبی پوشان نشان داد که موتور گلزنی اش روشن شده و احتمال اینکه در بازی‌های پیش رو بیشتر از گذشته بتواند گلزنی کند وجود دارد.

قایدی اولین گل این فصل خود را مقابل گل گهر در سیرجان به ثمر رساند تا آبی پوشان با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی برسند. وی سپس در ورزشگاه آزادی دروازه آلومینیوم را باز کرد و سومین گل متوالی که مهم‌ترین گل این فصلش بود را هم در دربی ۹۴ مقابل پرسپولیس به ثمر رساند.

مهاجم بوشهری آبی پوشان در هر ۱۰ دیدار این فصل تیمش حضور داشته و در ۹ بازی در ترکیب ثابت قرار گرفت. وی با ۸۰۲ دقیقه حضور در میدان بعد از ارسلان مطهری پرکارترین بازیکن تیمش نیز در این فصل بوده است.