«رصدخانه ملی رفاه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا محمدی، رییس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه این نشست از ایجاد «رصدخانه ملی رفاه» به عنوان یکی از دستاوردهای این وزارتخانه در سال جاری خبر داد.

وی افزود: «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» نقش بسیار مهمی در سیاستگذاری و اجرای طرح‌های رفاهی و یارانه‌ای دولت داشته و خواهد داشت؛ بنابراین در مقطع زمانی فعلی ایجاد رصدخانه ملی رفاه به عنوان یک نیاز مهم بیش از پیش احساس می شود.

محمدی خاطرنشان کرد: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان طی سال‌های اخیر تلاش کرده است تا با تجمیع بانک‌های اطلاعاتی گوناگون وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد و خانوارهای کشور را بررسی و تحلیل کند.

وی هدف اصلی این پایگاه را توسعه عدالت اجتماعی، توسعه حکمرانی داده محور از طریق داده های ثبتی و متقن، مشاهده وضعیت کلان رفاهی و اقتصادی کشور و تحلیل شرایط، بازتوزیع عادلانه ثروت از طریق حمایت گروه های کم درآمد و دریافت مالیات از گروه های پردرآمد، صرفه جویی در منابع مالی دولت از طریق هدفمندکردن سیاست‌های حمایتی و ارزیابی اثربخشی سیاست‌های رفاهی و تحول در ارائه خدمات حمایتی عنوان کرد.

رییس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان تصریح کرد: تبیین و ارائه چنین مشخصاتی با توجه به حجم و فراوانی داده ها و اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان که در نوع خود در کشور بی نظیر است، نیازمند زیرساختی همچون رصدخانه ملی رفاه ایرانیان خواهد بود.

وی ادامه داد: رصدخانه ملی رفاه، شبکه‌ای سیاست محور است که رصد نظام‌مند و مستمر شرایط و مسایل مربوط به رفاه همه افراد و خانوارها را در پهنه جغرافیایی کشور بر عهده دارد تا از سیاست، برنامه، تصمیم‌گیری و اجرای «کارآمد و مبتنی بر شواهد» حمایت کند.

محمدی تاکید کرد: رصدخانه ملی رفاه ساختاری است که از طریق کاربرد ثانویه و ادغام دروندادهای اطلاعاتی و فرآیندهای موجود تشکیل می شود و هدف نهایی آن، سیاستگذاری و مشارکت در حفظ و ارتقای رفاه خانوارها و بهبود آن و کاهش نابرابری‌ها و بی عدالتی در حوزه رفاه است.

رییس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان داشتن تصویری روشن از وضعیت رفاهی کشور (منطقه، استان، شهر)، کمک به سیاستگذاری مبتنی بر شواهد، پلت فرم کاملی از داده ها و اطلاعات رفاهی برای کاهش فقر و بی عدالتی و نابرابری در حوزه رفاه، اشتراک داده ها و آمار با سازمان‌های دیگر و شناسایی فقر و توزیع جغرافیایی آن را از جمله اهداف این پروژه عنوان کرد.