نشست بررسی استیضاح ترامپ آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان هم اکنون در خبری فوری اعلام کرد که نشست بررسی لایحه استیضاح دونالد ترامپ طبق اعلام قبلی از لحظاتی پیش در مجلس نمایندگان آمریکا آغاز شده است.

مجلس نمایندگان آمریکا در نظر دارد در این نشست، استیضاح رئیس جمهور این کشور را در دستور کار قرار دهد و به همین دلیل، دادستان‌های محکمه استیضاح تعیین شدند.

نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، شامگاه سه‌شنبه نام ۹ عضو دموکرات مجلس نمایندگان را برای هدایت محکمه استیضاح دونالد ترامپ معرفی کرد.

جیمی راسکین عضو کمیته نظارت و اصلاحات که طراح اصلی استیضاح است، به عنوان مدیر ارشد تعیین شده است.

دیانا دگت، عضو کمیته انرژی و تجارت که به عنوان رئیس کمیته فرعی نظارت و تحقیقات فعالیت می‌کند.

دیوید سیسیلین عضو کمیته قضایی که به عنوان رئیس کمیته فرعی قوانین ضد انحصاری، تجارت و اداری اشتغال دارد و در کمیته امور خارجه هم فعالیت می‌کند.

خواکین کاسترو عضو کمیته اطلاعات و کمیته امور خارجه است که ریاست کمیته فرعی نظارت و تحقیقات را هم برعهده دارد.

اریک سوالول عضو کمیته اطلاعات و رئیس کمیته فرعی مدرنیزاسیون و آمادگی اطلاعات و کمیته قضایی است.

تد لیو عضو کمیته قضایی و کمیته امور خارجه است.

استیسی پلاسکت عضو کمیته راه و روش مجلس است.

مادلین دین عضو کمیته قضایی است که در کمیته فرعی قانون اساسی، حقوق مدنی و آزادی‌های مدنی فعالیت می‌کند.

جو نگوس عضو کمیته قضایی است و در آنجا به عنوان نایب رئیس کمیته فرعی قوانین ضد انحصاری، تجارت و اداری اشتغال دارد.

در صورتی که استیضاح ترامپ رای بیاورد، او تنها رئیس جمهور آمریکا خواهد بود که ۲ بار و از ۲ مجلس متفاوت استیضاح شده است. پس از آن نوبت به محکمه سنا خواهد رسید که ریاست آن را رئیس دیوان عالی آمریکا برعهده خواهد گرفت.

بحث استیضاح ترامپ پس از آن جدی شد که «مایک پنس» معاون رئیس جمهور آمریکا، با استفاده از متمم ۲۵ قانون اساسی این کشور برای استیضاح ترامپ مخالفت کرد.

به گزارش مهر، در روز ۶ ژانویه (۱۷ دی)، طرفداران ترامپ که همچنان مدعی تقلب در انتخابات ۲۰۲۰ هستند؛ به ساختمان کنگره حمله کردند تا مانع از تائید پیروزی بایدن شوند.

این اقدام حاکی از شکاف عمیق در جامعه آمریکا است و در عین حال، نشانه‌ای از زوال و انحطاط لیبرال دموکراسی ادعایی در ایالات متحده تلقی شد.

نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا دوشنبه هفته جاری در سخنانی اعلام کرد: نمایندگان دموکرات از «مایک پنس» می خواهند تا ظرف مدت ۲۴ ساعت پس از تصویب قانون متمم ۲۵ ام قانون اساسی به آن پاسخ دهد. مجلس نمایندگان قانون متمم ۲۵ ام را مورد ملاحظه قرار خواهد داد؛ اما پس از موعد مقرر، اقدام بعدی آوردن پرونده استیضاح ترامپ به صحن مجلس است. رئیس جمهور یک تهدید قریب الوقوع برای قانون اساسی، کشور و مردم آمریکا است و باید فوراً از سمت خود برکنار شود. رئیس جمهور اهداف ضد آمریکایی دارد که هدف آن براندازی دموکراسی است. مجلس نمایندگان به لایحه‌ای که خواستار فعال سازی متمم ۲۵ برای برکناری رئیس جمهور است رأی خواهد داد.

در یورش ناگهانی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به داخل کنگره این کشور ۵ تن کشته شدند که به گفته پلیس، تمام کشته شدگان از طرفداران دونالد ترامپ بودند. همچنین تاکنون پلیس آمریکا ۵۲ نفر را در این اعتراضات بازداشت کرده است.