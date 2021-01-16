حضور دانش آموزان ابتدایی استان سمنان در مدارس اختیاری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضا آشناگر ظهر شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی استانداری سمنان ضمن بیان اینکه حضور دانش آموزان پایههای اول و دوم ابتدایی استان در کلاسهای درس اختیاری خواهد بود، ابراز کرد: مسئولان آموزش و پرورش و مدیران مراکز آموزشی به هیچ وجه حق اجباری کردن حضور دانش آموزان در کلاسها را ندارند.
وی با بیان اینکه عدم الزام حضور در کلاسهای درسی از سوی دانش آموزان مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا است، ابراز کرد: این مصوبه در سطح استان سمنان لازمالاجرا است.
استاندار سمنان در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، درباره وضعیت شهرهای استان از امروز شنبه، گفت: در حال حاضر از لحاظ رنگ بندی کرونایی شهرستانهای آرادان و میامی در وضعیت آبی و سمنان، گرمسار، سرخه، مهدی شهر، شاهرود و دامغان و آرادان در وضعیت زرد قرار دارند در نتیجه ممنوعیتهای متوجه شهرهای زرد در این شهرستانها ادامه دارد.
آشناگر در ادامه به ضرورت همراهی مردم با مسئولان و کادر درمانی اشاره کرد و گفت: علی رغم کاهش شیوع کرونا همچنان اجرای دستورالعملها و همچنین فاصله گذاری اجتماعی، دوری از تجمعات مردمی و استفاده از ماسک و لوازم بهداشتی در کنار توصیههای کادر درمانی الزامی است.
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