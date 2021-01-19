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۳۰ دی ۱۳۹۹، ۸:۰۵

«امسال هم قهرمان می‌شویم»

روایت مدافع پرسپولیس از «تودهنی» کریم باقری و شکستگی دندان

روایت مدافع پرسپولیس از «تودهنی» کریم باقری و شکستگی دندان

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس درباره حواشی بازی با فولاد و ورود کریم باقری به این حواشی گفت: آقا کریم دو بار «تودهنی» قشنگی به من زد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال روز گذشته در ورزشگاه آزادی به مصاف فولاد خوزستان رفت و با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید. نقطه اوج حواشی این مسابقه، اعلام پنالتی به سود فولاد بود. محمدحسین کنعانی زادگان مدافع پرسپولیس اعتقاد داشت توپ به دستش برخورد نکرده است و بعد از اعلام ضربه پنالتی و دریافت کارت زرد، خیال پایان دادن به اعتراضاتش را نداشت.

شدت اعتراضات کنعانی زادگان به حدی بود که بازیکنان پرسپولیس او را برای آرام کردن به کنار خط و نزدیک نیمکت پرسپولیس هدایت کردند. در آن لحظه، کریم باقری مربی پرسپولیس به سبک خودش اقدام به ساکت کردن کنعانی زادگان کرد.

این مدافع پرسپولیس درباره اتفاقات رخ داده بین خودش و کریم باقری گفت: آقا کریم می‌گفت حسین صحبت نکن وگرنه داور الان کارت زرد دوم و کارت قرمز را هم نشان می‌دهد.

وی افزود: آقا کریم دو بار «تو دهنی» قشنگی به من زد که فکر می‌کنم به موقع بود! البته وقتی ایشان زد، خونریزی دهانم بیشتر شد. (با خنده)

مدافع پرسپولیس با بیان اینکه پنالتی اعلام شده به سود فولاد ناحق بود، تصریح کرد: شیطنت‌هایی در حال رخ دادن است. هفته قبل هم بازیکن استقلال از زمین اخراج نشد. با این کارها نمی‌توانند پرسپولیس را زمین بزنند و انگیزه ما بیشتر هم می‌شود.

کنعانی زادگان تاکید کرد: در صحنه پنالتی دندانم در دستم بود و از بینی ام خون می‌آمد. وقتی داور سوت زد فکر کردم به سود ما خطا شده است ولی وقتی داور پنالتی گرفت، شوکه شدم.

مدافع پرسپولیس درباره مصدومیت و احتمال غیبتش در بازی‌های بعد هم گفت: جوانان خوبی داریم و پرسپولیس قبلاً هم با وجود بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتش به فینال آسیا رسیده است. قول می‌دهم امسال هم پرسپولیس قهرمان می‌شود.

کد مطلب 5125184

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    نظرات

    • ساجدی ۱۰:۲۰ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      6 5
      پاسخ
      حسین کنعانی زادگان بازیکن بین المللی محسوب میشه و حتی به فرض اینکه پنالتی نبوده باشه که همه دیدن نبود و با توجه به قانون جدید حتی به کتف هم خورده باشه پنالتی نبود او با دانستن سه کارت زردی که داشت نباید اینجوری سروصدا میکرد و باید همون قسم و اعتراض را به مربیان می گفت و به عهده مربیان می گذاشت
    • مهدی پیرزاده IR ۱۲:۱۰ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      13 27
      پاسخ
      دلم خنک شد
    • IR ۱۲:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      1 17
      پاسخ
      نعل وارونه میزنی داورا کا غش کردنه طرف شما
      • پرسپولیس فاتح IR ۱۴:۵۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
        2 1
        بجای اینکه همش بری نظرات ناحق و غیرمنطقی آقایون متخصص رو بخونی بشین فوتبال پرسپولیس رو نگاه کن بعد نظر بده
    • ناشناس IR ۱۴:۰۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      15 8
      پاسخ
      به نظر من که آ قای باقری حرکت فوق‌العاده زشتی انجام دادن،،آ قای کنعانی زادگان هم مقصر نیودن،حق داشت تا این حد عصبانی بشه،
    • نرگس کاظمی IR ۱۴:۱۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      20 3
      پاسخ
      سلام خود داور هم گفتن خطای دید بود به هر حال آقای کنعانی زادگان من ازتون معذرت می خوام آخه امام حسین و خدا هیچ آدم که جون مادرشو بیخود قسم نمیخوره یه ویدیو چک که به جایی بر نمی خوره به هر هال من جای ایشون از شما عذر می خوام
      • بهداد IR ۰۲:۱۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
        0 0
        خخخخخخ شمااااا؟؟؟؟
    • IR ۱۵:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      14 1
      پاسخ
      عالی
    • محمد پارسا IR ۱۶:۰۳ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      18 5
      پاسخ
      بنظرم انشالله خوب میشه میای به عنوان یه طرفدار تراکتور پرسپولیس تیمی که مردو مردونه میره با حریفاش مقابله میکنه حتی اگه گلی که بخوره ارزش نداره بخاطر بعضی تیم 🔵 های خاص
    • IR ۲۰:۴۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      10 9
      پاسخ
      باید گردنش رو میشکست
    • IR ۲۰:۵۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      23 9
      پاسخ
      پرسپلیس عشقه م نفسع
      • سینا عمویی IR ۰۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
        0 0
        عالی
    • نیما IR ۲۱:۰۳ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      20 6
      پاسخ
      پنالتی نبود و داور پنالتب رو الکی گرفت
    • IR ۲۲:۰۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      5 13
      پاسخ
      خیلی طولانی بود نخوندم
    • IN ۰۰:۵۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
      4 3
      پاسخ
      من خودم پرسپولیسی ولی این حجم از اعتراض و از دست دادن کنترل، غیر حرفه ای واقعا
    • IR ۰۳:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
      1 2
      پاسخ
      کریم باقری کار خوبی نکرد، دندون بنده خدا رو شکست... ......
    • دخی پرسپولیسی IR ۰۸:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
      5 0
      پاسخ
      ❤️❤️❤️عشق فقط خودتت پرسپولیس جذااااااااب من ❤️❤️❤️ ایشالا هرچه زودتر خوب بشی نفسی 💓💓
    • اویس باباعلیزاده IR ۱۱:۱۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
      1 0
      پاسخ
      این رفتار ها در شعن و شعور بازیکنان پرسپولیسی نیست . داور هم شعور داشت واخر بازی از ما پرسپولیسی ها اذرخواهی کرد
    • IR ۱۵:۵۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
      2 0
      پاسخ
      به خدا برادر من که 6سالشه پرسپولیسی هم هس اون فهمید که پنالتی نیست چون به کتف شون خورد اون وقت اقای داور ندید!!! اگه بعضی تیما بودن 🔷خوب که پنالتی نبود ولی حالا که ما هستیم اینجوری!!!!!
    • اسماعیل IR ۲۳:۴۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
      1 0
      پاسخ
      نگفتن بازدن تودهانی کریم خونریزی دهانم بیشتر شد گفت قبل ازان دهانم پرخون بود پاچید دستاش صورتم داستان درست نکنید ازاب گل الودماهی نگیرید یک خانواده هستن به خودشون مربوطه کی میزنه چکارمیکنه
    • پرسپولیس IR ۰۲:۰۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
      1 0
      پاسخ
      فدایی داری داداش
    • محمد IR ۰۶:۲۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
      1 0
      پاسخ
      درود بر کنعانی زادگان، مدافع سخت کوش و با اخلاق و دوست داشتنی، قطعا کریم باقری از این کار ناراحت است و فقط قصد آرام کردن ایشان را داشت، بازم افرین بر این اخلاق حسنه کنعانی زادگان عزیز

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