روایت مدافع پرسپولیس از «تودهنی» کریم باقری و شکستگی دندان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال روز گذشته در ورزشگاه آزادی به مصاف فولاد خوزستان رفت و با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید. نقطه اوج حواشی این مسابقه، اعلام پنالتی به سود فولاد بود. محمدحسین کنعانی زادگان مدافع پرسپولیس اعتقاد داشت توپ به دستش برخورد نکرده است و بعد از اعلام ضربه پنالتی و دریافت کارت زرد، خیال پایان دادن به اعتراضاتش را نداشت.

شدت اعتراضات کنعانی زادگان به حدی بود که بازیکنان پرسپولیس او را برای آرام کردن به کنار خط و نزدیک نیمکت پرسپولیس هدایت کردند. در آن لحظه، کریم باقری مربی پرسپولیس به سبک خودش اقدام به ساکت کردن کنعانی زادگان کرد.

این مدافع پرسپولیس درباره اتفاقات رخ داده بین خودش و کریم باقری گفت: آقا کریم می‌گفت حسین صحبت نکن وگرنه داور الان کارت زرد دوم و کارت قرمز را هم نشان می‌دهد.

وی افزود: آقا کریم دو بار «تو دهنی» قشنگی به من زد که فکر می‌کنم به موقع بود! البته وقتی ایشان زد، خونریزی دهانم بیشتر شد. (با خنده)

مدافع پرسپولیس با بیان اینکه پنالتی اعلام شده به سود فولاد ناحق بود، تصریح کرد: شیطنت‌هایی در حال رخ دادن است. هفته قبل هم بازیکن استقلال از زمین اخراج نشد. با این کارها نمی‌توانند پرسپولیس را زمین بزنند و انگیزه ما بیشتر هم می‌شود.

کنعانی زادگان تاکید کرد: در صحنه پنالتی دندانم در دستم بود و از بینی ام خون می‌آمد. وقتی داور سوت زد فکر کردم به سود ما خطا شده است ولی وقتی داور پنالتی گرفت، شوکه شدم.

مدافع پرسپولیس درباره مصدومیت و احتمال غیبتش در بازی‌های بعد هم گفت: جوانان خوبی داریم و پرسپولیس قبلاً هم با وجود بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتش به فینال آسیا رسیده است. قول می‌دهم امسال هم پرسپولیس قهرمان می‌شود.