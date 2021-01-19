  1. بین الملل
  2. اروپا
۳۰ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۱۷

بعد از تحریم شناور روسیه؛

واکنش آلمان به کارشکنی آمریکا در پروژه نورد استریم ۲

واکنش آلمان به کارشکنی آمریکا در پروژه نورد استریم ۲

آلمان که یکی از شرکای اصلی پروژه نورد استریم ۲ است، از تحریم یک فروند کشتی روسیه و کارشکنی آمریکا در مسیر کارگذاری خط لوله انتقال گاز، ابراز تاسف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت اقتصاد آلمان در واکنش به اقدام آمریکا مبنی بر تحریم یک فروند کشتی روسیه که در عملیات لوله گذاری در کف دریا برای انتقال گاز طبیعی از طریق پروژه نورد استریم ۲، مشارکت داشت؛ ابراز تاسف کرد.

پیشتر آمریکا به آلمان درباره تحریم کشتی «فورچونا» با استناد به قانون کاتسا هشدار داده بود.

قرار است پروژه نورد استریم ۲، گاز طبیعی را از روسیه به آلمان و از آنجا به دیگر کشورهای قاره سبز منتقل کند.

اما آمریکا با این ادعا که وابستگی اروپا به ذخایر انرژی روسیه، در دراز مدت تهدیدی امنیتی محسوب خواهد شد؛ به کارشکنی در مسیر تکمیل این پروژه روی آورده است.

کد مطلب 5125300
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها