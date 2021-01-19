واکنش آلمان به کارشکنی آمریکا در پروژه نورد استریم ۲

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت اقتصاد آلمان در واکنش به اقدام آمریکا مبنی بر تحریم یک فروند کشتی روسیه که در عملیات لوله گذاری در کف دریا برای انتقال گاز طبیعی از طریق پروژه نورد استریم ۲، مشارکت داشت؛ ابراز تاسف کرد.

پیشتر آمریکا به آلمان درباره تحریم کشتی «فورچونا» با استناد به قانون کاتسا هشدار داده بود.

قرار است پروژه نورد استریم ۲، گاز طبیعی را از روسیه به آلمان و از آنجا به دیگر کشورهای قاره سبز منتقل کند.

اما آمریکا با این ادعا که وابستگی اروپا به ذخایر انرژی روسیه، در دراز مدت تهدیدی امنیتی محسوب خواهد شد؛ به کارشکنی در مسیر تکمیل این پروژه روی آورده است.