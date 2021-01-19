برای دفاع از کشور تعارف نداریم/ دست‌ ما همیشه روی ماشه است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی فرمانده کل سپاه در حاشیه همایش سراسری مدیران بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با اشاره به رزمایش پیامبر اعظم (ص) سپاه اظهار داشت: اینگونه رزمایش‌ها بخش مهمی از سیاست بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران است.

سردار سلامی ادامه داد: این رزمایش‌ها برگزار می‌شود تا دشمنان در محاسبات یا برآورده‌های‌شان نسبت به قدرت دفاعی ایران دچار خطای در محاسبه نشوند و اراده ملت ایران برای دفاع از همه دستاوردهای باشکوه انقلاب خود و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و اقتدار خودشان را کامل بدانند.

وی ادامه داد: این رزمایش برای ملت ایران مایه آسایش، آرامش و امنیت و اعتماد به نفس بود و برای دشمنان جمهوری اسلامی این پیام جدی و واقعی را داشت که ما با هیچکس در موضوع دفاع از هویت، استقلال و عزت و شرف خود تعارف نداریم و در مقابل دشمنان همیشه آماده هستیم و دستان‌مان به نیابت از ملت ایران همیشه روی ماشه است.

فرمانده کل سپاه تصریح کرد: فرزندان انقلابی این ملت چه در مرزها و چه در قلب سرزمین و اعماق سرزمین‌های دوردست آمادگی دارند که از این ملت در همه شرایط دفاع کنند. البته ما از ملت ایران صمیمانه تشکر می‌کنیم و قدردان آنها هستیم و خود را فدایی آنها می‌دانیم که در سخت‌ترین لحظه‌های تاریخ صفحات زرینی از شجاعت، صبر، ایستادگی و ثبات قدم آفریدند و الهام‌بخش ما در حرکت‌های دفاعی شدند.

وی تاکید کرد: ما مطمئنیم که همه روندهای سیاسی و امنیتی همانطور که تا امروز به نفع ملت ایران رقم خورده از این به بعد هم همینگونه خواهد بود.

سردار سلامی: ملت عزیز ایران و همه جهان امروز انحطاط، زوال، سردرگمی و درماندگی دشمنانی که به ظاهر بزرگ بودند را می‌بینند و در عین حال می‌بینند این ملت چقدر عزیز و مقتدر بر سر آرمان‌ها و اصول خود ایستاده است.