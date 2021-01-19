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۳۰ دی ۱۳۹۹، ۱۲:۴۲

میزبانی «رضوان» از مادران و همسران شهدا

میزبانی «رضوان» از مادران و همسران شهدا

برنامه تلویزیونی «رضوان» با محوریت بانوان و مادران هر هفته از شنبه تا سه شنبه روی آنتن شبکه پنج سیما می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، برنامه تلویزیونی «رضوان» با محوریت بانوان و مادران از شهادت تا ولادت حضرت زهرا (س) هر هفته از شنبه تا سه شنبه ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه پنج سیما می رود و روز بعد ساعت ۱۶ بازپخش خواهد شد.

برنامه «رضوان» که با مشارکت مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی به تهیه کنندگی هادی سمیعی تولید شده است هر هفته میزبان مادران، همسران و دختران شهدا، پزشکان جهادگر و مدافعان سلامت، زنان انقلابی و جانبازان دفاع مقدس می‌شود.

این برنامه را رضا دهقانی کارگردانی می کند و محبوبه عزیزی آن را اجرا خواهد کرد و در آن موشن گرافیک زنان موفق، مستند پرتره، شعرخوانی بانوان شاعر و ... نیز پخش خواهد شد.

کد مطلب 5125567
آروین موذن زاده

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