میزبانی «رضوان» از مادران و همسران شهدا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، برنامه تلویزیونی «رضوان» با محوریت بانوان و مادران از شهادت تا ولادت حضرت زهرا (س) هر هفته از شنبه تا سه شنبه ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه پنج سیما می رود و روز بعد ساعت ۱۶ بازپخش خواهد شد.

برنامه «رضوان» که با مشارکت مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی به تهیه کنندگی هادی سمیعی تولید شده است هر هفته میزبان مادران، همسران و دختران شهدا، پزشکان جهادگر و مدافعان سلامت، زنان انقلابی و جانبازان دفاع مقدس می‌شود.

این برنامه را رضا دهقانی کارگردانی می کند و محبوبه عزیزی آن را اجرا خواهد کرد و در آن موشن گرافیک زنان موفق، مستند پرتره، شعرخوانی بانوان شاعر و ... نیز پخش خواهد شد.