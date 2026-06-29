«مادران» از ۵ تیر به آنتن تلویزیون بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه هنر و رسانه بنیاد شهید و امور ایثارگران، به دنبال استقبال مخاطبان از مجموعه تلویزیونی «مادران» بعد از اینکه این اثر از شبکه یک پخش شد، این سریال بار دیگر در جدول پخش تلویزیون قرار گرفته است. این اثر از ۵ تیر ماه روی آنتن رفته و هر شب ساعت ۲۱:۱۵ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

«مادران» مجموعه‌ای اجتماعی و انسانی است که با نگاهی واقع‌گرایانه، روایتگر زندگی مادرانی است که در مواجهه با فراز و نشیب‌ها و دشواری‌های زندگی، با صبر، امید و استقامت نقشی تأثیرگذار در خانواده و جامعه ایفا می‌کنند. این مجموعه در قالب هشت قسمت ۴۰ دقیقه‌ای تولید شده و تلاش دارد با به تصویر کشیدن جلوه‌هایی از عشق، فداکاری و مسئولیت‌پذیری مادران، مخاطبان را با داستان‌هایی الهام‌بخش همراه کند.

تهیه‌کنندگی «مادران» را حسین رستم‌پور برعهده داشته و مسعود دهنوی کارگردانی آن را انجام داده است. این مجموعه محصول گروه تلویزیونی شاهد و خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ تولید شده است.

در این مجموعه بازیگرانی چون رویا افشار، ارسطو خوش رزم، مرتضی امینی تبار، رضا بنفشه‌خواه، رضا مسعودی، پانته‌آ کی‌قبادی، مهسا هاشمی، فاطمه حاجوی و حمیدرضا عرب‌سرخی به ایفای نقش پرداخته‌اند.