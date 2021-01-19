۹ هزار و ۵۰۰ سرباز آموزش فنی حرفه ای دیدند

پوراندخت نیرومند در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس تفاهم نامه همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران و با هدف توانمندسازی مهارت شغلی سربازان وظیفه و جذب آنان به بازار کار پس از پایان دوران سربازی، دوره آموزشی فنی و حرفه ای در پادگان‌ها برگزار شد که در هر روز کاری ۴۶ نفر و در طول هر ماه بیش از یک هزارنفر و در طول ۹ ماه سال جاری بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ نفر از سربازان وظیفه در سطح استان تهران آموزش فنی و حرفه ای دیدند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران افزود: سربازان نیروی مسلح طی ۹ ماه سال جاری ۵ هزار و ۵۴۳ نفر در محیط واقعی کار و ۴ هزار و ۲۷ نفر نیز در کارگاه‌ها ی ثابت در این دوره‌های آموزشی فنی و حرفه ای شرکت کردند که پس از شرکت در آزمون ۳ هزار و ۱۸۰ نفر از این افراد موفق به کسب گواهی نامه مهارت شغلی شدند.

نیرومند تصریح کرد: استفاده بهینه دانش آموختگی دراین دوران سبب می‌شود سربازانی که هیچ گونه مهارت شغلی ندارند با حضور دردوره آموزشی فنی و حرفه ای علاوه بر توانمند سازی و کسب مهارت، نگرانی شغلی آنان پس از پایان دوران سربازی نیز به حداقل برسد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران تاکید کرد: سربازانی که پس از گذاران دوره و یا دوره‌های آموزش فنی و حرفه ای موفق به اخذ گواهی نامه مهارت می‌شوند می‌توانند پس از پایان دوران خدمت در مشاغل دولتی، خصوصی شرکت‌های معتبر، آزاد و حتی خارج از کشور به فعالیت مشغول شوند.

نیرومند همچنین با اشاره به تعداد مراکز آموزشی این اداره کل در سطح استان تهران گفت: در سطح استان تهران ۲۸ مرکز آموزشی مشغول فعالیت هستند و طی سال گذشته بیش از ۶۵ هزار نفر در دوره‌های آموزشی این مراکز شرکت کردند.