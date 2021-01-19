۳۸۶ واحد تولیدی، صنعتی و کشاورزی استان سمنان تسهیلات گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، علی تشنه دل بعدازظهر سه‌شنبه در دویست و شصت و هشتمین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان به میزبانی سالن یادگار امام استانداری ضمن بیان اینکه طی سال جاری تسهیلات رونق تولید به ۳۸۶ واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی استان پرداخت‌شده است، ابراز داشت: این واحدها بیش از ۱۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کردند.

وی ضمن بیان اینکه از مجموع تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، ۷۵ واحد به ارزش حدود ۱۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال مربوط به بخش صنعت و ۳۱۱ واحد به ارزش ۵۴۸ میلیارد ریال مربوط به بخش کشاورزی است، افزود: هدف از پرداخت این تسهیلات اشتغال‌زایی و کمک به بهبود تولید است.

رئیس سازمان صمت استان سمنان ضمن بیان اینکه تاکنون در قالب تسهیلات رونق تولید سال جاری ۶۳۳ واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات به ارزش بیش از ۱۹ هزار میلیارد ریال به بانک‌های عامل معرفی شدند، ابراز داشت: پرونده ۲۴۷ واحد در بانک‌ها در دست بررسی است.

تشنه دل بابیان اینکه ۹۴ طرح اشتغال‌زایی نیز در استان سمنان تسهیلات دریافت می‌کنند، تصریح کرد: با پرداخت تسهیلات به ارزش بیش از ۱,۹۰۰ میلیارد ریال می‌کوشیم تا مشکلات آن‌ها را برطرف و گامی در راستای تحقق شعار سال برداریم.

وی بابیان اینکه در بخش رفع موانع تولید کارگروه استان تا این جلسه یک هزار و ۱۷۶ واحد تولیدی مشکل‌دار مطرح و بررسی‌شده است، افزود: برای رفع موانع موجود حدود دو هزار و ۵۴۰ مصوبه به تصویب اعضا رسید که از این تعداد، ۷۳ درصد مصوبات اجرایی و مابقی در دست اقدام است.

به گزارش مهر، در این نشست مشکلات بانکی و زیربنایی شش واحد تولیدی استان سمنان بررسی و برای آن‌ها تصمیم‌گیری شد.