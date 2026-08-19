تزریق ۵۱۴ میلیارد ریال تسهیلات به تولید و اشتغال سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کاظمی صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به روند پرداخت تسهیلات حمایتی تولید و اشتغال در استان، اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل باید روند پرداخت این تسهیلات را با سرعت بیشتری دنبال کنند.

وی افزود: تسهیلات حمایتی تولید و اشتغال در قالب «جزء ۲، بند ب، تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور» برای استان سمنان سه هزار و ۱۵۷ میلیارد ریال تعیین شده که تاکنون ۵۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال آن در قالب ۳۶ طرح پرداخت شده است.

نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در استان سمنان ادامه داد: تاکنون ۱۵۳ طرح به ارزش سه هزار و ۷۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به بانک‌های عامل معرفی شده است که بخش قابل توجهی از این طرح‌ها در مرحله تکمیل مدارک، رفع مشکلات مربوط به استعلام‌ها و چک‌های برگشتی و تأمین آورده واحدهای تولیدی قرار دارند.

کاظمی با اشاره به همکاری بانک‌های عامل در اجرای این طرح‌ها، گفت: بانک‌ها همکاری لازم را با تولیدکنندگان داشته‌اند و در صورت تکمیل مدارک و رفع موانع پرونده، تسهیلات مصوب در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت خواهد شد.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مقرر است تا اواسط شهریورماه بیش از ۵۰ درصد تسهیلات تعیین‌شده برای استان سمنان پرداخت شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان با بیان اینکه این تسهیلات با هدف حمایت از تولید و اشتغال اختصاص یافته است، اظهار کرد: طرح‌های حوزه‌های کشاورزی، گردشگری، راهداری و حمل‌ونقل، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری و علوم و تحقیقات از این تسهیلات بهره‌مند خواهند شد.

کاظمی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت پرداخت حداقل ۷۰ درصد تسهیلات مصوب، مرحله دوم تسهیلات نیز به استان سمنان اختصاص خواهد یافت که می‌تواند زمینه تزریق منابع مالی بیشتر به چرخه تولید و اشتغال استان را فراهم کند.