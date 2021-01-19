تایوان رزمایش نظامی برگزار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، ارتش تایوان امروز سه شنبه رزمایش نظامی را با استفاده از تانک، خودروهای زرهی و خمپاره در پایگاه «هوکو» (Hukou) واقع در غرب این جزیره برگزار کرد.

به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، «چن چنگ-جی» (Chen Chong-ji) مدیر اداره سیاسی امور جنگی در تایوان دراین باره گفت: صرف نظر از هر اتفاقی که درباره تنگه تایوان روی دهد، عزم ما برای محافظت از سرزمین مان تغییر نخواهد کرد.

وی در ادامه ادعا کرد که این رزمایش همراه با نمایش قدرت، اراده تایوان برای صلح را نشان می‌دهد!

این در حالیست که «هوا چانینگ» سخنگوی وزارت خارجه چین دیروز دوشنبه در کنفرانس خبری هفتگی با اشاره به اقدام آمریکا در لغو محدودیت های ارتباطی با تایوان گفت: چین مقامات آمریکایی را به دلیل رفتارهای زشت آنها در خصوص تایوان تحریم می کند. مطمئناً آنها بهای سنگینی را در این رابطه پرداخت خواهند کرد.

«مایک پمپئو» وزیر امور خارجه ایالات متحده هفته قبل از لغو تمام محدودیت‌های روابط با تایوان خبر داده بود.

پمپئو در بیانیه‌ای با اشاره به محدودیت‌هایی که دولت آمریکا از چند دهه قبل بر روابط با تایوان اعمال کرده بود، گفت: ایالات متحده این اقدامات یک‌جانبه را برای خوش آمد پکن انجام داده بود. دیگر بیشتر از این نباید ادامه پیدا کند.

البته قرار بود «کلی کرافت» نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز به تایوان سفر کند، اما این سفر لغو شد.