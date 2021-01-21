طارمی آماده بازی بعدی پورتو

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی در آخرین بازی خود برای پورتو مقابل بنفیکا به میدان رفت و باوجود گلزنی، در نیمه دوم از زمین مسابقه اخراج شد.

محرومیت یک جلسه‌ای طارمی بعد از این مسابقه در دیدار با اسپورتینگ لیسبون در لیگ کاپ پرتغال اعمال شد؛ دیداری که پورتو در غیاب طارمی شکست خورد و از رسیدن به فینال بازماند.

پورتو در دیدار بعدی خود روز دوشنبه آینده به مصاف فارنسی می‌رود.

باوجود اعمال فشار از سوی بعضی از اهالی فوتبال پرتغال برای محرومیت بیشتر طارمی به دلیل خطا روی بازیکن بنفیکا، این بازیکن روز دوشنبه مشکلی برای همراهی پورتو ندارد.

روزنامه «اوجوگو» امروز نام مهدی طارمی را روی صفحه اصلی خود کار کرده و خبر داده است طارمی و «اوتایوو» دو بازیکن پورتو در این مسابقه تیمشان را همراهی می‌کنند.