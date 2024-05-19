تداوم تجهیز مراکز آموزشی فراجا/ پلیس مظهر اقتدار ملی در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار قاسم رضایی در حاشیه مراسم اعطای درجه فراگیران پادگان‌های آموزشی فراجا و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از نیروهایی که شبانه روز در همه نقاط کشور از مرزها گرفته تا شهر و روستا و دل جاده‌ها، پلیس است.

وی ادامه داد: بر اساس همین وظیفه ذاتی پلیس همواره با جذب نیروهای توانمند و جوانان انقلابی و با بصیرت تلاش می‌کند تا امنیت جامعه را برقرار و هچون سدی استوار در مقابل تهدیدات دشمنان بایستد.

سردار رضایی افزود: امروز جمع کثیری از همین جوانان انقلابی و متعهد پس از گذراندن موفقیت آمیز دوره آموزشی مفتخر به دریافت درجه شدند تا از این پس و بر اساس نیاز در نقاط مختلف در رده‌های اجرایی مشغول به کار شوند.

جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد: با تعدادی از همین جوانان که صحبت می‌کردم حضور در مجموعه فراجا را برای خود افتخار می‌دانستند و قطعاً همین روحیه و عزم و اراده آنها سبب می‌شود تا با نیرویی مضاعف‌تر به انجام وظایف محوله که تأمین نظم و امنیت مردم است، بپردازند.

وی گفت: امروز پلیس را می‌توان به خاطر داشتن چنین نیروهای جوان، انقلابی، مؤمن و متعهدی مظهر اقتدار ملی و افتخار کشور دانست.

سردار رضایی در پایان تجهیز مراکز آموزشی به فناوری‌های نوین را یکی از برنامه‌های فراجا عنوان و تصریح کرد: طی ۵ سال اخیر اقدامات خوبی در این راستا صورت گرفته و از این پس هم ادامه پیدا خواهد کرد تا شاهد تربیت نیروهای کارآزموده و توانمند باشیم.