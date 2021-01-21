دشمنان ایران با ذلت سرنگون شدند/مسیر را برای دولت ۱۳ هموار میکنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور صبح امروز (پنجشنبه) در آئین بهره برداری از بزرگترین پالایشگاه گازی خاورمیانه، پالایشگاه گازی بیدبلند خلیج فارس را یکی از عظیم‌ترین پروژه‌ها در سطح منطقه و خاورمیانه دانست و ضمن قدردانی از همه مهندسان و متخصصان ایرانی دست‌اندرکار در ساخت این پالایشگاه، گفت: این پروژه بزرگ در روزی افتتاح می‌شود که آنها که با قلدری مدعی بودند ایران را به زمین خواهند زد، با ذلت و سرافکندگی سرنگون شدند.

وی تصریح کرد: کارهای آنهایی که علیه ملت ما توطئه و برنامه‌ریزی کرده بودند در روزهای پایانی عمر منحوس‌شان برای همه جهان و ملت‌ها و خود ملت آمریکا نیز روشن شد و همگان دیدند که آنها چقدر ضد دمکراسی و پارلمان بودند.

رئیس جمهور با بیان اینکه همانطور که یک روزی مجلس شورای ملی آن زمان را مستبدین به توپ بستند آنها نیز آخر عمرشان با اوباشی که به سمت کنگره فرستادند، کنگره را به توپ بستند، تاکید کرد: آنها از آغاز کارشان به همین صورت بودند منتها در پایان برای همه آشکار شد که این تروریست‌ها چه جنایتی بر مردم آمریکا و مردم جهان روا داشتند.

روحانی تاکید کرد: این پروژه عظیم که در خاورمیانه بی نظیر است در شرایطی امروز به دست فرزندان این مرز و بوم و این ملت و تلاشگران به افتتاح رسید که در سال‌های ۹۴ و ۹۵ در سایه برجام دست و بال ما باز شده بود و توانستیم نفت را صادر کنیم و بخش بزرگی از پول نفت به صندوق توسعه وارد شد و توانستیم برای تکمیل و به بهره برداری رسیدن این پروژه هزینه کنیم.

وی با بیان اینکه نفتی که می‌فروشیم ۳۸ درصد قیمت نفت به صندوق واریز می‌شود و نفتی که به فروش می‌رسد همه آن در اختیار دولت قرار نمی‌گیرد، افزود: ۱۴.۵ درصد در اختیار خود شرکت ملی نفت برای توسعه و اداره آن است. آنچه در اختیار دولت قرار می‌گیرد مقدار کمی است.

رئیس جمهور با بیان اینکه هر چقدر شرایط ما مناسب و درآمد ما اضافه شود، این درآمد نفت بخش بزرگ آن در اختیار صندوق توسعه ملی برای تحول در تولید و بخش صنعت قرار می‌گیرد، افزود: امیدواریم سال آینده همانطور که پیش بینی کردیم بتوانیم ۲ میلیون و ۳۰۰ بشکه نفت بفروشیم. این سهم نفت در اختیار صندوق برای توسعه کشور قرار می‌گیرد.

روحانی تاکید کرد: این تحول بزرگ در استان خوزستان اتفاق افتاد که یکی از استان‌های خیلی مهم ما است نه تنها از نظر نفت و گاز سرآمد است بلکه از نظر کشاورزی و همچنین از لحاظ اینکه به آب‌های بین‌المللی متصل است و جایگاهی که این مردم آزاده دارند و همواره مرزبان خوبی برای کشور ما بودند و در دفاع مقدس نقش بسیار مهمی را ایفا کردند.

وی با بیان اینکه یکی از کارهای بزرگی که در این دولت انجام گرفته کارهای محیط زیستی است، افزود: در واقع گازهای فلر و مشعل‌ها که فضا را آلوده می‌کردند گازهای آنها جمع می‌شود و به این پالایشگاه می‌آید و بعد در پتروشیمی‌ها یا آنهایی که گاز شیرین است به خط سراسری ملحق می‌شود و این کار بزرگ امروز به انجام رسید که جا دارد از همه دست‌اندرکاران و کارگران و مهندسان و مدیران تشکر کنم.

قدرت انرژی، بخشی از قدرت ملی ما است

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بخشی از قدرت ملی ما در سایه قدرت انرژی است، گفت: کشوری که دارای منابع بزرگ نفت و گاز است و همچنین در کنار خطوط جهانی کشتیرانی قرار دارد. جنوب آن خلیج فارس و دریای عمان است که متصل به اقیانوس هند است و شمال آن دریای خزر است از این رو جایگاه بسیار ویژه و مهمی دارد.

روحانی اضافه کرد: ایران از نظر منابع انرژی جایگاه ویژه و مهم در منطقه دارد و با در اختیار داشتن ۳۲ هزار میلیارد متر مکعب گاز، بزرگترین منبع گازی جهان است و از لحاظ منابع گاز در سطح جهان مقام اول را داراست.

وی با بیان اینکه امروز در دولت دوازدهم برای اولین بار در تاریخ ایران شاهد تولید روزانه یک میلیارد مترمکعب گاز هستیم، اظهار داشت: با این همه گازی که تولید می‌کنیم و در اختیار مردم می‌گذاریم بازهم در زمستان مشکل داریم.

رئیس جمهور ادامه داد: باید مقداری تلاش فرهنگی کنیم و کارهای دیگری انجام دهیم که مردم به خصوص در شرایط زمستانی در مصرف مراقبت کنند که این همه گاز مصرف نشود.

دنیا نیازمند به نفت و گاز ایران است

روحانی تصریح کرد: در نفت و گاز جایگاه ویژه‌ای داریم و این قدرت کشور را نشان می‌دهد؛ دنیا نیازمند به نفت و گاز ایران است. امروز را نبینید که چند سال ما را در فشار و تحریم گذاشتند، بالاخره جهان و منطقه به نفت و گاز ایران آن هم با جایگاهی که ایران دارد نیازمند است.

وی با بیان اینکه یکی از منشاء‌های قدرت ملی ما مسئله انرژی است که می‌توانیم هاب منطقه در تولید و صادرات برق و گاز باشیم، خطاب به همه مدیران و وزیر نفت، گفت: ما در زمینه نفت و گاز کار بزرگی را انجام دادیم. در زمینه گاز ما دارای منابع بسیار غنی هستیم.

رئیس جمهور افزود: در زمینه استحصال و پالایش گاز کار بزرگی را انجام می‌دهیم اما در زمینه صادرات گاز عقب هستیم و باید جزو ۵ کشور اول در صادرات گاز باشیم و علاوه بر غرب در جنوب و شرق هم گاز صادر کنیم و این یکی از کارهای مهمی است که از حالا باید برای سال‌های آینده و دولت‌های بعدی برنامه‌ریزی کنیم.

«برجام» به ثمر نمی‌رسید پولی در صندوق توسعه نداشتیم!

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش سیاست خارجی، بانک‌ها، فناوری، جهاد و تلاش جوان‌ها و مهندسین در به ثمر رسیدن طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای کشور، گفت: اگر سیاست خارجی نبود و اگر برجام در ۹۴ به ثمر نرسیده بود، پولی در صندوق توسعه نداشتیم که برای پیشرفت طرح‌ها هزینه کنیم.

وی افزود: با پول نفتی که در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ و بعد از برجام فروختیم توانستیم تجهیزات و قطعات مورد نیاز پالایشگاه‌ها را وارد کشور کنیم و توانستیم این طرح‌های عظیم و بزرگ را به ثمر برسانیم. آنهایی که بدزبان هستند و شاید مطلع نباشند بدانند که سیاست خارجی و دیپلماسی چقدر می‌تواند در اقتصاد و تولید و در جهش تولید نقش داشته باشد.

رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به نقش مهم جهادگری و ایثار جوان‌ها و مهندسین کشور در به بهره برداری رسیدن پالایشگاه عظیم بیدبلند، گفت: این پالایشگاه عظیم را با دستان فرزندان توانمند کشور خودمان به ثمر رساندیم و این جزو افتخارات بزرگ ماست.

روحانی خاطرنشان کرد: امروز ایران جزو کشورهایی است که ابرپروژه‌های بزرگ را در نفت، گاز، پتروشیمی، برق، پالایشگاه‌ها، کشاورزی، سدسازی و نیروگاه‌سازی را توسط فرزندان خود انجام می‌دهد و امروز در شرایط شیوع کرونا، همه تجهیزات بیمارستانی مورد نیاز کشور را شرکت‌های دانش‌بنیان خودمان درست می‌کنند و ۹۴ درصد داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود که افتخار آمیز است.

وی همچنین به نقش مهم بانک‌ها در حمایت و تامین اعتبار اجرای پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای در کشور اشاره کرد و گفت: امروز بانک‌های سپه، صنعت و معدن، تجارت، ملت، پارسیان با تشکیل یک کنسرسیوم و با استفاده از منابع صندوق توانستند هزینه‌های این پروژه عظیم را تامین و آن را به ثمر برسانند.

رئیس‌جمهور با اشاره به فعال شدن بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی، افزود: امروز با افتتاح این پروژه عظیم شاهدیم که بخش خصوصی در صنایع بالادستی پتروشیمی هم می‌تواند فعال شود و افتتاح یازدهمین پروژه پتروشیمی در این دولت از افتخارات بزرگ است.

روحانی با بیان اینکه در وزارت نفت اقدامات بسیار مهمی در این دولت انجام گرفته است، گفت: در آغاز این دولت تولید روزانه بنزین کمتر از ۵۰ میلیون لیتر بود که امروز تولید بنزین به ۱۱۰ میلیون لیتر در روز رسیده و بیش از ۲ برابر شده و از وارد کننده بنزین به صادرکننده تبدیل شده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه در صادرات فرآورده‌های نفتی رشد فراوانی داشته‌ایم، افزود: صادرات فرآورده‌های نفتی ایران در سال ۹۲ تقریباً حدود ۵۰.۹ میلیون تن بوده اما امروز صادرات این فرآورده‌ها به ۲۲۳ میلیون تن رسیده و ۴ برابر شده است.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: این پروژه عظیم که ۱۸ درصد آن در دولت قبلی و ۸۲ درصد در این دولت اجرا و ۳.۴ دهم میلیارد دلار برای آن هزینه شده است، سالانه ۷۰۰ میلیون دلار محصول صادر می‌کند و می‌تواند در عرض ۴.۵ سال پولی که برایش هزینه شده را درآورد و این جزو افتخارات ما است.

ظرف دو سال آینده مشعل‌های گاز جمع‌آوری می‌شود

روحانی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه ظرف دو سال آینده همه مشعل‌هایی که گازهای کشور در آن سوزانده می‌شد، به طور کامل جمع آوری می‌شود، گفت: این مشعل‌ها علاوه بر آنکه خطرات زیست محیطی داشت سرمایه ملی را از بین می‌برد. مساله فلرها یا همان گازهایی که پیش از این می‌سوخت برای ما بسیار مهم است، زیرا سرمایه ملی می‌سوخت.

وی افزود: روزهای اولیه دولت یازدهم در سفر به منطقه بوشهر و عسلویه در این مورد با وزیر نفت صحبت کردم و وی قول داد که این گازها جمع شود ما مسیر را هموار می‌کنیم تا این گازها جمع آوری شود و دیگر نسوزد.

مسیر را برای دولت آینده هموار می‌کنیم

رئیس جمهور اظهار داشت: همان طور که این دولت دارد فعالیت‌ها را انجام می‌دهد همزمان مسیر را برای دولت آینده هموار می‌کند که کار مهمی محسوب می‌شود از این رو در بسیاری از پروژه‌ها شرایط را آماده کنیم تا تکمیل آن به دست دولت سیزدهم انجام شود.

روحانی همچنین تاکید کرد: «جهش تولید» فقط مخصوص سال ۹۹ نیست و در سال‌های آینده هم باید رونق تولید و جهش تولید ادامه پیدا کند.