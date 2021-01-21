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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۰۳

با دستور روحانی؛

پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس به بهره‌برداری رسید

پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس به بهره‌برداری رسید

بهره برداری از طرح بزرگ پالایشگاه گازی بید بلند با دستور رئیس جمهور و از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور امروز(پنجشنبه) در چهل و دومین هفته پویش ملی تدبیر و امید برای جهش تولید و در راستای افتتاح طرح های ملی وزارت نفت ،طرح بزرگ پالایشگاه گازی بید بلند خلیج فارس را افتتاح کرد.

طرح بزرگ پالایشگاه گازی بید بلند در بهبهان با همت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و با سرمایه گذاری سه هزار و ۴۰۰ میلیون دلاری به بهره برداری رسیده است.

همچنین در ادامه این مراسم گزارشی از  روند اجرایی طرح بهسازی و احداث تاسیسات جمع آوری گازهای مشعل پالایشگاه گازی بید بلند که با سرمایه گذاری یک هزار و ۱۹۰ میلیون دلاری انجام شده است، ارائه شد.

کد مطلب 5127232
هادی رضایی

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