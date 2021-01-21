«سیر تا روابط عمومی» مهدی جمشیدی در مراحل پایانی نگارش

به گزارش خبرگزاری مهر، نگارش کتاب «سیر تا روابط عمومی» به قلم «مهدی جمشیدی» در مرحله پایانی نگارش قرار دارد و بزودی توسط انتشارات فرهنگ و تمدن منتشر می شود.



مهدی جمشیدی، نویسنده کتاب «سیر تا روابط عمومی» در خصوص این اثر گفت: در زبان و قلم این کتاب بیشتر به نگارش عامیانه توجه شده و ادبیات ارتباطات انسانی در وجه عامیانه جایگزین متون روابط خصوصی شده است. شناخت هنر ناشناخته ، همراه با نسخه تعالی را برای معرفی این اثر در نظر گرفته ام.

وی درادامه به جامعه هدف و مخاطبان این کتاب اشاره کرد و گفت؛ متاسفانه مدیران و کارشناسان حوزه روابط عمومی در ایران به کت و شلوار و کفش پاشنه بلند وابسته شده اند و بیشتر درگیر روابط خصوصی و سازمانی هستند تا برقراری ارتباط با عموم!



اخیرا نیز کتابی با عنوان «سیر تا احمغ» نوشته مهدی جمشیدی با حمایت انتشارات فارابی روانه بازار نشر شده است.