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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۳۰

«سیر تا روابط عمومی» مهدی جمشیدی در مراحل پایانی نگارش

«سیر تا روابط عمومی» مهدی جمشیدی در مراحل پایانی نگارش

نگارش کتاب «سیر تا روابط عمومی» به قلم «مهدی جمشیدی» در مرحله پایانی نگارش قرار دارد و بزودی توسط انتشارات فرهنگ و تمدن منتشر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نگارش کتاب «سیر تا روابط عمومی» به قلم «مهدی جمشیدی» در مرحله پایانی نگارش قرار دارد و بزودی توسط انتشارات فرهنگ و تمدن منتشر می شود.

مهدی جمشیدی، نویسنده کتاب «سیر تا روابط عمومی» در خصوص این اثر گفت: در زبان و قلم این کتاب بیشتر به نگارش عامیانه توجه شده و ادبیات ارتباطات انسانی در وجه عامیانه جایگزین متون روابط خصوصی شده است. شناخت هنر ناشناخته ، همراه با نسخه تعالی را برای معرفی این اثر در نظر گرفته ام.

وی درادامه به جامعه هدف و مخاطبان این کتاب اشاره کرد و گفت؛ متاسفانه مدیران و کارشناسان حوزه روابط عمومی در ایران به کت و شلوار و کفش پاشنه بلند وابسته شده اند و بیشتر درگیر روابط خصوصی و سازمانی هستند تا برقراری ارتباط با عموم!

اخیرا نیز کتابی با عنوان «سیر تا احمغ» نوشته مهدی جمشیدی با حمایت انتشارات فارابی روانه بازار نشر شده است.

کد مطلب 5127319

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