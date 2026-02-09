ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین الگوهای هواشناسی اظهار کرد: با تداوم فعالیت سامانه ناپایدار در سطح استان گلستان تا روز پنجشنبه، گاهی افزایش و رشد ابر و وزش باد نسبتاً شدید در مناطق مختلف استان مورد انتظار است.

وی افزود: در این بازه زمانی به‌ویژه در ساعات عصر و شب، بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود و در مناطق کوهستانی و ارتفاعات نیز احتمال ریزش پراکنده برف وجود دارد.

کارشناس هواشناسی گلستان درباره وضعیت دمایی استان گفت: طی امروز و فردا تغییرات قابل ملاحظه‌ای در دما رخ نخواهد داد، اما از روز چهارشنبه روند کاهش دما در استان آغاز می‌شود.

معقولی در ادامه به شاخص‌های دمایی اشاره کرد و افزود: حداقل دمای هوای گرگان صبح امروز پنج درجه ثبت شد و پیش‌بینی می‌شود حداکثر دمای این شهر امروز به ۱۹ درجه برسد.

وی همچنین بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته اینچه‌برون و کلاله با ۲۳ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط استان بودند و کمینه دمای پارک ملی گلستان نیز هفت درجه گزارش شده است.