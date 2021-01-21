  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۴۳

علیرغم شیوع کرونا؛

تولید ناخالص داخلی پکن از ۳.۶ تریلیون یوآن فراتر رفت

تولید ناخالص داخلی پکن از ۳.۶ تریلیون یوآن فراتر رفت

تولید ناخالص داخلی پکن در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۳.۶ تریلیون یوآن (حدود ۵۵۸.۵ میلیارد دلار آمریکا) رسید و در مقایسه با سال قبل از آن ۱.۲ درصد جهش کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شین‌هوا، تولید ناخالص داخلی پکن در سال ۲۰۲۰ علیرغم شیوع کرونا به بیش از ۳.۶ تریلیون یوآن (حدود ۵۵۸.۵ میلیارد دلار آمریکا) رسید و در مقایسه با سال قبل از آن ۱.۲ درصد جهش کرد.

تولید ارزش افزوده شرکت‌های بزرگ صنعتی در پکن در طول این دوره ۲.۳ درصد افزایش یافته است. تولید و ساخت رایانه‌ها، تجهیزات الکترونیکی و سایر تجهیزات ارتباطی با رشد ۱۴.۶ درصدی روبرو شده است.

آمارها نشان می‌دهد که پایتخت چین شاهد تولید قدرتمند صنایع با فناوری پیشرفته بو ده است و ارزش افزوده تولید آنها ۹.۵ درصدی رشد کرده است.

پکن در سال گذشته شاهد رشد ۲.۲ درصدی سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت بود که در این میان سرمایه‌گذاری در خدمات با فناوری پیشرفته ۱۶.۵ درصد رشد داشت.

کد مطلب 5127371

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها