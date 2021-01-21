تولید ناخالص داخلی پکن از ۳.۶ تریلیون یوآن فراتر رفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شین‌هوا، تولید ناخالص داخلی پکن در سال ۲۰۲۰ علیرغم شیوع کرونا به بیش از ۳.۶ تریلیون یوآن (حدود ۵۵۸.۵ میلیارد دلار آمریکا) رسید و در مقایسه با سال قبل از آن ۱.۲ درصد جهش کرد.

تولید ارزش افزوده شرکت‌های بزرگ صنعتی در پکن در طول این دوره ۲.۳ درصد افزایش یافته است. تولید و ساخت رایانه‌ها، تجهیزات الکترونیکی و سایر تجهیزات ارتباطی با رشد ۱۴.۶ درصدی روبرو شده است.

آمارها نشان می‌دهد که پایتخت چین شاهد تولید قدرتمند صنایع با فناوری پیشرفته بو ده است و ارزش افزوده تولید آنها ۹.۵ درصدی رشد کرده است.

پکن در سال گذشته شاهد رشد ۲.۲ درصدی سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت بود که در این میان سرمایه‌گذاری در خدمات با فناوری پیشرفته ۱۶.۵ درصد رشد داشت.