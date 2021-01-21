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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۳:۳۸

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه اردبیل:

ثبت‌نام طرح جهیزیه آسان و تخفیف‌دار در اردبیل آغاز شد

ثبت‌نام طرح جهیزیه آسان و تخفیف‌دار در اردبیل آغاز شد

اردبیل- رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه اردبیل گفت: ثبت‌نام مرحله دوم طرح جهیزیه آسان و تخفیف‌دار در سال جاری در استان اردبیل آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرجاهد ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران از آغاز ثبت نام مرحله دوم طرح جهیزیه آسان و تخفیف دار در استان اردبیل خبر داد و اظهار کرد: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به دفاتر بسیج سازندگی در رده‌های مختلف بسیج استان اردبیل در این طرح ثبت نام کنند.

وی با بیان اینکه در آستانه گرامیداشت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی و اجرای مرحله سوم رزمایش بزرگ کمک مومنانه این طرح نیز برگزار می‌شود، افزود: مرحله دوم طرح جهیزیه آسان و تخفیف دار با مشارکت بسیج سازندگی، مرکز نیکوکاری ازدواج امام رضا (ع) و کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اردبیل برگزار می‌شود.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه استان اردبیل مهلت ثبت نام در این طرح را تا پایان بهمن ماه بیان کرد و گفت: در قالب این طرح ۱۵ قلم از اقلام مورد نیاز جهیزیه برای نوعروسان به قیمت ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ارائه می‌شود.

پیرجاهد از امکان انتخاب اقلام به صورت تکی و اختیاری و صرفاً کالاهای مورد نیاز خانواده‌ها خبر داد و گفت: یخچال و فریزر، اجاق گاز، ماشین لباسشویی، جاروبرقی، فرش، سرویس قابلمه، پتو دونفره، اتوبخار، سرویس چینی، سرویس قاشق و چنگال، رخت آویز، میز اتو، سرویس بلوری، کتری برقی و ساعت دیواری اقلام این جهیزیه را تشکیل می‌دهد.

وی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ازدواج آسان در جامعه، افزود: طرح جهیزیه آسان و تخفیف دار به منظور ترویج فرهنگ ازدواج آسان، حمایت از نوعروسان نیازمند و حمایت از کالای ایرانی برگزار می‌شود.

کد مطلب 5127442

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    نظرات

    • رضا حاجی پور IR ۱۹:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
      0 0
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      چند ماه عقد کردم وبیکار هستم تو این وصعیت کورونا نمیتونیم هیچ کاری بکنیم ویه برادر مریص دارم
    • زهرامومنی IR ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
      0 0
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      نزدیک پنج ماهه بایه سربازازدواج کردم وهنوزپنج ماهه دیگ سربازی داره ووضع مالیمون جالب نیست درحدی ک بتونیم شکممونوسیرکنیم پدرمم نگهبان هستش وحقوقش یک میلیون بااین حقوق نه میشه قسط دادنه جهازجورکردبخداقسم دستمون خالیه اگ میشه یه کمک مالی درحقم بکنیدواینم بگم اگ من هدفم اخاذی هستش خدامرگموبرسونه ممنونم
    • ساناز حسن نژاد IR ۲۰:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
      0 0
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      سلام من و خواهرم هردو نامزد هستیم ولی نمیتونیم پول جهازیرو جور کنیم بابامم اعتیاد داره ما حتی تو خرج خوردو خوراک موندیم مامانمم خونه داره منم دنبال کار گشتم ولی گفتن سنت کمه من 17سالمه تروخدا کمکمون کنید دیگ از این وضعیت خسته شدیم تو این گرونی هم ک زندگی برا ما خیلی سخته ترو امام حسین کمک کنید

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