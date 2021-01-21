به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرجاهد ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران از آغاز ثبت نام مرحله دوم طرح جهیزیه آسان و تخفیف دار در استان اردبیل خبر داد و اظهار کرد: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به دفاتر بسیج سازندگی در رده‌های مختلف بسیج استان اردبیل در این طرح ثبت نام کنند.

وی با بیان اینکه در آستانه گرامیداشت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی و اجرای مرحله سوم رزمایش بزرگ کمک مومنانه این طرح نیز برگزار می‌شود، افزود: مرحله دوم طرح جهیزیه آسان و تخفیف دار با مشارکت بسیج سازندگی، مرکز نیکوکاری ازدواج امام رضا (ع) و کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اردبیل برگزار می‌شود.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه استان اردبیل مهلت ثبت نام در این طرح را تا پایان بهمن ماه بیان کرد و گفت: در قالب این طرح ۱۵ قلم از اقلام مورد نیاز جهیزیه برای نوعروسان به قیمت ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ارائه می‌شود.

پیرجاهد از امکان انتخاب اقلام به صورت تکی و اختیاری و صرفاً کالاهای مورد نیاز خانواده‌ها خبر داد و گفت: یخچال و فریزر، اجاق گاز، ماشین لباسشویی، جاروبرقی، فرش، سرویس قابلمه، پتو دونفره، اتوبخار، سرویس چینی، سرویس قاشق و چنگال، رخت آویز، میز اتو، سرویس بلوری، کتری برقی و ساعت دیواری اقلام این جهیزیه را تشکیل می‌دهد.

وی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ازدواج آسان در جامعه، افزود: طرح جهیزیه آسان و تخفیف دار به منظور ترویج فرهنگ ازدواج آسان، حمایت از نوعروسان نیازمند و حمایت از کالای ایرانی برگزار می‌شود.