تجهیز ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی سنتی به سامانه های نوین آبیاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مشاور وزیر و مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری این وزارتخانه افزود: این ۲۰۰ هزار هکتار در قالب ۱۰ هزار و ۵۰۰ پروژه اجرا می‌شود.

عباس زارع اظهار داشت: طرح سامانه نوین آبیاری تا کنون در قالب ۵۵۰۰ پروژه در سطح ۸۰ هزار هکتار اجرا و مورد بهره برداری قرار گرفته و ۵ هزار پروژه در سطح ۱۲۰ هزار هکتار نیز در دست اجرا است و تا تیرماه سال آینده به اتمام می‌رسد.

وی پیشرفت فیزیکی طرح سامانه‌های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی سنتی را نسبت به برنامه تعیین شده در سال جاری ۸۲ درصد عنوان کرد.

زارع، علت پیشرفت فیزیکی برنامه امسال را تخصیص اعتبارات باقی مانده از سال قبل در قالب کمک‌های بلاعوض به کشاورزان در ابتدای سال دانست و افزود: در سال ۹۸ حدود ۷۸ درصد اعتبارات طرح سامانه‌های نوین آبیاری در آخر سال تخصیص یافت.

وی با بیان این که در کل کشور در اراضی سنتی زراعی و باغی از ابتدا تا کنون دو میلیون و ۱۱۰ هزار هکتار به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده اند، خاطر نشان کرد: با احتساب اجرای طرح سامانه‌های نوین آبیاری در ۲۹۰ هزار هکتار اراضی مدرن در پایاب سدها و شبکه‌ها، در مجموع دو میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به این روش‌های نوین آبیاری مجهز شده اند.

زارع درباره انواع بکارگیری روش‌های نوین آبیاری گفت: با توجه به سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی، نزدیک به ۶۰ درصد روش‌های آبیاری اجرا شده از نوع موضعی، زیر سطحی و قطره‌ای و ۴۰ درصد دیگر هم شامل سایر روش‌های نوین آبیاری است.

وی با اشاره به این که بیشترین راندمان آبیاری مربوط به روش آبیاری زیر سطحی و سپس موضعی است، اذعان داشت: بر اساس سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی، اولویت تخصیص کمک‌های بلاعوض دولت به اجرای سامانه‌هایی است که راندمان بالاتری داشته باشند.

مشاور وزیر و مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی افزود: روش‌های آبیاری زیر سطحی و موضعی بین ۹۰ تا ۹۵ درصد راندمان آبیاری در مزارع دارند.

وی ادامه داد: روش‌های آبیاری موضعی و تیپ بیشتر برای اراضی زراعی و محصولات ردیفی و روش‌های آبیاری قطره‌ای و میکرو برای باغات اجرا می‌شود.

زارع گفت: استفاده از روش‌های آبیاری نوین به شرایط آب و خاک، الگوی کشت، پراکندگی قطعات و نظام‌های بهره برداری و خرده مالکی بستگی دارد.

وی اضافه کرد: در مناطقی که کیفیت آب پایین یا شور است به طور عمده از روش‌های کم فشار برای آبیاری گیاهان استفاده می‌شود.

زارع، هدف از اجرای طرح سامانه‌های نوین آبیاری در زمین‌های کشاورزی را افزایش بهره وری از منابع آب و خاک، حفاظت کمی و کیفی از منابع پایه و تولید پایدار محصولات کشاورزی برشمرد.

وی افزود: اثربخشی این طرح بر اساس برآورد مراکز تحقیقاتی شامل پتانسیل افزایش محصولات زراعی و باغی حداقل ۳۰ درصد، پتانسیل متوسط افزایش راندمان آبیاری ۴۴ درصد در داخل مزارع و کاهش مصرف نهاده‌هایی مانند کود، سم و بذر حداقل به میزان ۳۰ درصد است.