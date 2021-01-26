ارتقا سطح مدیریت مناطق چهارگانه تحت حفاظت محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای عالی محیط زیست عصر روز گذشته ۹۹/۱۱/۶ به ریاست حسن روحانی رئیسجمهور و با حضور عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، رضا اردکانیان وزیر نیرو و سایر اعضای این شورا در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
در جریان این جلسه علاوه بر گزارشهایی در حوزه محیط زیست که توسط دستگاههای مربوطه به رئیس جمهور ارائه شد، مصوباتی نیز مطرح و به تصویب شورا رسید.
از جمله مهمترین مصوبات جلسه امروز شورای عالی محیط زیست، ارتقا سطح تعدادی از عرصههای طبیعی کشور به مناطق چهارگانه تحت مدیریت محیط زیست بود.
در این مصوبه مجموعاً ۶۳۵ هزار هکتار از عرصههای طبیعی کشور (شامل مناطق آزاد و شکار ممنوع) بهدلیل ارزشهای گوناگون زیستگاهی به سطوح مختلف از مناطق چهارگانه تحت مدیریت محیط زیست ارتقا یافت.
جزئیات مصوبه در خصوص ارتقا سطح مناطق بهشرح زیر میباشد:
۱) منطقه حفاظت شده انزان:
این منطقه به مساحت ۳۳ هزار هکتار واقع در استان اردبیل بهدلیل اینکه کریدوری مابین مناطق سبلان، یاریقاری و سایر زیستگاههای شرقی استان آذربایجان شرقی و زیستگاههای شمالی استان زنجان میباشد، حائز اهمیت بوده و از منطقهای آزاد به منطقه حفاظت شده ارتقا یافت.
۲) منطقه حفاظت شده پترگان:
این منطقه به مساحت ۱۲۷ هزار هکتار در استان خراسان جنوبی، عرصهای بیابانی در شرق شهرستان زیرکوه و یکی از زیستگاههای ارزشمند آهوی گواتردار ایرانی بوده و بههمین علت از شکارممنوع به حفاظت شده ارتقا یافت.
۳) منطقه حفاظت شده فیله خاصه:
این منطقه به مساحت ۵۱ هزار هکتار در استان زنجان، کریدوری حساس مابین مناطق سرخآباد و کاغذکنان بوده و از دو بخش کوهستانی و دشتی تشکیل شده است. آهوهای منطقه سرخآباد به قسمت دشتی فیله خاصه مهاجرت میکنند، بههمین دلیل این زیستگاه حساس از منطقه شکارممنوع به حفاظت شده ارتقا یافت.
۴) منطقه حفاظت شده طالو و شیربند:
این منطقه به مساحت ۹۰ هزار هکتار، اکوتونی ارزشمند و کریدوری حساس مابین زیستگاههای دشتی در شمال دامغان، تپهماهورهای سمنان و جنگلهای هیرکانی مازندران دارای تنوع زیستی غنی و متنوعی است و بههمین دلیل از منطقه شکارممنوع به منطقه حفاظت شده ارتقا یافت.
۵) منطقه حفاظت شده امروله و دالاخانی:
این منطقه به مساحت ۲۴ هزار هکتار در استان کرمانشاه مابین شهرستانهای کنگاور و صحنه، بهدلیل پوشش گیاهی انبوه، چشمهها و رودهای متعدد و دشت لاله واژگون و تنوع گونههای جانوری مورد توجه بوده و بههمین دلیل از منطقه شکارممنوع به منطقه حفاظت شده ارتقا یافت.
۶) پناهگاه حیات وحش زلهزرد:
این منطقه به مساحت ۴۰ هزار هکتار مابین شهرستانهای گیلان غرب و قصر شیرین در استان کرمانشاه واقع شده و تنها زیستگاه گوسفند وحشی در استان کرمانشاه محسوب میشود. همچنین این منطقه جزو معدود زیستگاههای آهو در غرب کشور بوده و از تنوع زیستی بالایی برخوردار است. بههمین دلیل این زیستگاه از منطقه شکارممنوع به پناهگاه حیات وحش ارتقا یافت.
۷) پناهگاه حیات وحش قراویز:
این منطقه به مساحت ۳/۵۰۰ هکتار تنها زیستگاه پُرجمعیت آهو در غرب کشور است که جمعیتی بزرگ از آهو را میزبانی میکند و بههمین دلیل از منطقه شکار ممنوع به پناهگاه حیات وحش ارتقا یافت.
۸) پناهگاه حیات وحش هیرکانیا:
این منطقه به مساحت ۴۰ هزار هکتار در جنوب گرگان در استان گلستان و همجوار منطقه حفاظت شده جهاننما واقع شده است و دارای پوششی انبوه از جنگلهای هیرکانی و زیستگاه گونههای ارزشمندی چون مرال، خرس قهوهای، پلنگ میباشد و بههمین دلیل از منطقه شکارممنوع به پناهگاه حیات وحش ارتقا یافت.
۹) منطقه حفاظت شده قالیکوه:
این منطقه به مساحت ۱۱۲ هزار هکتار در استان لرستان کریدوری حساس مابین اشترانکوه و سایر زیستگاههای این استان میباشد و بههمین دلیل از منطقه شکارممنوع به منطقه حفاظت شده ارتقا یافت.
۱۰) منطقه حفاظت شده شادابکوه:
این منطقه به مساحت ۲۵ هزار هکتار در استان لرستان واقع شده و زیستگاهی مهم برای گونه ارزشمند و اندمیک سمندر لرستانی محسوب میشود و بهخاطر همین موضوع از منطقه شکارممنوع به منطقه حفاظت شده ارتقا یافت.
۱۱) منطقه حفاظت شده چنار:
این منطقه به مساحت ۱۹ هزار هکتار در استان مرکزی و هممرز با منطقه حفاظت شده هفتاد قله واقع شده و از تنوع زیستی غنی برخوردار بوده و کریدوری مابین هفتاد قله و سایر زیستگاههای این استان میباشد. بههمین دلیل از منطقه آزاد به منطقه حفاظت شده ارتقا یافت.
۱۲) پناهگاه حیات وحش آریز:
این منطقه به مساحت ۹۹ هکتار در شهرستان بافق واقع شده و شبکه حفاظتی زیستگاههای یوزپلنگ در مناطق مرکزی کشور مابین استانهای یزد، اصفهان و کرمان را شامل میشود و بههمین دلیل از منطقه شکارممنوع به پناهگاه حیات وحش ارتقا یافت.
۱۳) منطقه حفاظت شده گدار:
این منطقه کوچک به مساحت ۲۷۰ هکتار در جنوب دریاچه ارومیه واقع شده و مجموعهای از کانالهای آب و رودخانه گدار را تشکیل میدهد که برای تأمین آب دریاچه ارومیه حائز اهمیت هستند. این منطقه بهمنظور ممانعت از دستاندازی به منابع آبی و تأمین پایدار آب دریاچه ارومیه به منطقه حفاظت شده ارتقا یافت.
۱۴) پارک ملی هفتاد قله:
این منطقه در واقع محدوده امن منطقه حفاظت شده هفتاد قله در استان مرکزی است که با مساحت ۱۲ هزار هکتار از حفاظت شده به پارک ملی ارتقا یافت.
قرقهای اختصاصی و ضرر و زیان گونههای جانوری در دستور کار نبود
در این جلسه شورای عالی محیط زیست هیچ محدودهای برای تصویب بهعنوان قرق اختصاصی (شکارگاه خصوصی) در دستور کار قرار نگرفت.
همچنین هیچ مصوبهای در خصوص افزایش ضرر و زیان گونههای جانوری یا اضافه شدن گونهای جدید به لیست گونههای جانوری مشمول ضرر و زیان، در این جلسه مصوب نشد.
سایر مصوبات جلسه امروز شورای عالی محیط زیست در زمینه محیط زیست انسانی بهشرح زیر است:
۱) تصویب ضوابط و روشهای مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی و صنایع نفت و گاز و نیروگاهها به استناد ماده ۱۱ قانون مدیریت پسماند.
۲) تصویب چگونگی واگذاری مدیریت اجرایی پسماندها به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت و متقاضی سرمایهگذاری.
۳) تصویب ده طرح هادی برای ده روستا در مناطق محروم.
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