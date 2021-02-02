بخشی از رکود علمی استادان به دلیل شرایط اداری است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی، بعد از ظهر امروز در مراسم بیست و هشتمین آئین نکوداشت اعضای هیئت علمی نمونه کشوری که با حضور برخی از رؤسای دانشگاه‌ها و اساتید نمونه در وزارت علوم به صورت مجازی برگزار شد گفت: برگزاری این نشست‌ها برای تقدیر از اعضای هیئت علمی کار بسیار ارزشمندی است.

وی افزود: ما در هر شرایطی باید به تقدیر از اعضای هیئت علمی نمونه توجه داشته باشیم. تقدیر از زحمات و جایگاه علمی استادان را باید سرلوحه کار خود قرار دهیم. جامعه‌ای که دانشمندان خودش را ارج می‌نهد و آن‌ها را در صدر می‌نشاند، جامعه‌ای سربلند خواهد بود.

وزیر علوم ادامه داد: آنچه در تاریخ از گذشته تا کنون به ما قبل منتقل شده، این است که جامعه ایرانی، جامعه دانش دوست بوده است. تاریخ نشان می‌دهد اولین دانشگاه دنیا در کشور ایران شکل گرفته است آن هم در کنار مراکز علمی که طرح نام دانشگاه برای آن‌ها امکان پذیر نبوده است.

وی افزود: بیش از یک هزار و ۷۵۰ سال پیش دانشگاه باستانی جندی‌شاپور دزفول تأسیس و چهار راه رفت و آمد دانشمندان شد. بعد از رسمی شدن دین اسلام در کشور ما توجه خاصی به علم و دانش و دانش پژوهشی شد. داشتن دانشمندان و توجه به علم یکی از شاخص‌های بارز جوامعی است که به جامعه اسلامی پیوسته اند.

او ادامه داد: در کنار میراث ارزشمند گذشته، امروزه مراکز علمی خودمان را داریم. دستاوردهای بسیار زیادی داشته ایم؛ اگر دانشمندان و صاحبنظران معاصر را به نسل حاضر وصل کنیم، یک سرمایه بسیار بزرگ علمی در کشور و جامعه داریم که باید قدر آن را بدانیم.

وی ادامه داد: باید مراکز علمی را در حوزه ظرفیت توانمندی خودشان ارزیابی کنیم. در حال حاضر در برون‌دادهای علمی هم در سطح ملی و هم بین المللی حرف برای گفتن داریم و این به خاطر حضور استادان گرانقدری است که در این مراکز با دل و جان تلاش می‌کنند و بسیاری از آن‌ها بی توقع و بدون انتظار فعالیت می‌کنند.

وزیر علوم ادامه داد: شاگرد پروری از جمله مواردی است که از قدیم مورد توجه بوده است. شاگرد پروری در کشور ما کم رنگ شده است؛ بسیاری از استادان جوان را می‌بینیم که در کنار استادان پیشکسوت توانسته اند ژرف اندیشی را دریافت کنند و خودشان را از نظر علمی آراسته کنند. این چیزی است که باید قدردان آن باشیم و برای آن تبلیغ و ترویج کنیم و در محیط‌های دانشگاهی به آن بپردازیم.

غلامی خاطرنشان کرد: بخشی از رکود علمی استادان به دلیل شرایط اداری است. در مراکز دانشگاهی چالش‌هایی داریم که گاهی از بیرون به دانشگاهیان تعمیم داده می‌شود و گاهی به دلیل کم توجهی از درون شاهد برخی اتفاقات برای جامعه دانشگاهی هستیم. توجه به نقطه نظرات استادان قابل حل و رفع است.

وی در این آئین افزود: در برهه‌ای تاریخی از نظر تحولات علمی قرار داریم و نمونه‌ای از اتفاقات غیرقابل پیش بینی رخ داد، اتفاقی که به دلیل شیوع بیماری کرونا ایجاد شد، به ما نشان داد باید برای هر نوع پرش، جهش یا تصمیم گیری خیلی جدی آمادگی داشته باشیم.

وی تاکید کرد: کاستی‌هایی که در شرایط حاضر قابل توجیه است، دستاوردهای گرانقدری به دنبال داشت. استادان و دانشجویان ما در یکسال گذشته بخش قابل توجهی از آموزش مجازی را پیش بردند و توجه به فناوری با وجود آمادگی نداشتن باعث شد این حرکت که نوعی از جاکندگی بود در موقع خود رخ دهد و باعث شد خود را بیش از پیش آماده تحولات جدی تر در آینده دنیا کنیم.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های مادی در کنار ظرفیت فکری و اندیشه استادان مورد نیاز است و امیدواریم در هر زمان و مرحله‌ای وظیفه‌ای را که بر عهده داریم به خوبی انجام دهیم و شریک حرکت‌ها و تلاش‌های تأثیرگذار همکاران اندیشمند خودمان باشیم.