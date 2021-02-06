سفر رئیس فدراسیون کشتی به فارس دستاوردهای فراوانی داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد موسایی رئیس هیأت کشتی استان فارس در مورد حضور رئیس فدراسیون در این استان گفت: حضور علیرضا دبیر در استان بسیار مثمرثمر بود و دستاوردهای خوبی را برای کشتی استان داشت.
وی تصریح کرد: در اولین جلسه دیداری را با آیت الله دژکام نماینده ولی فقیه برگزار کردیم که یکی از دستاوردهای بزرگ این نشست این بود که قرار شد طرح توسعه کشتی استان توسط هیأت کشتی و اداره ورزش و جوانان تا پیش از ۱۳ رجب ولادت حضرت امام علی (ع) تهیه شود و در شورای فرهنگی استان به تصویب برسد و سپس اجرایی شود. اگر این طرح به تصویب برسد وظایف همه ی دستگاهها برای توسعه کشتی مشخص میشود و آنگاه همه باید پای کار کشتی بیایند.
موسایی با تقدیر از استاندار فارس تصریح کرد: استاندار شناخت خوبی از قهرمانان ما داشتند و حتی آنها به اسم کوچک میشناختند در جلسهای که با استاندار داشتیم قرار شد که با کمک استانداری بخش خصوصی در کنار هیأت کشتی قرار بگیرد تا بتوانیم در سال آینده در لیگ برتر کشتی تیم داری کنیم ضمن اینکه از ظرفیتهای استانداری برای رفع بدهیهای هیئت کشتی به جهت برگزاری جام تختی استفاده شود.
وی افزود: یکی دیگر از دستاوردهای این جلسه این بود که نسبت به اشتغال تعدادی از قهرمانان کشتی استان اقدام شود.
رئیس هیأت کشتی استان فارس تصریح کرد: جلساتی را نیز با مسئولان صدا و سیما داشتیم که قرار شد این سازمان به کشتی استان توجه بیشتری کند و در جلسهای که با فرماندهی نیروی انتظامی نیز داشتیم قول همکاری با هیأت کشتی را در زمینههای مرتبط دادند.
موسایی اظهار داشت: یکی دیگر از جلسات بسیار سازنده جلسه با سردار بوعلی فرمانده سپاه استان بود که مقرر شد در قالب یک تفاهم نامه بتوانیم از سالنهای سپاه در شهرهای مختلف استان استفاده کنیم و فدراسیون و هیأت کشتی نیز نسبت به تجهیز این سالنها اقدام کنند.
وی ادامه داد: جلسهای نیز با رئیس آموزش و پرورش استان داشتیم که در آنجا نیز مقرر شد تا سالنهایی که در اختیار آموزش و پرورش قرار دارند برای استعدادیابی کشتی گیران با برند فدراسیون کشتی شروع به کار کنند. ضمن اینکه پیرو تفاهم نامه فی ما بین فدراسیون و وزارت آموزش و پرورش، این تفاهم نامه به هیأتهای کشتی شهرستانها نیز بسط داده شود.
موسایی در مورد جلسه با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت: برآیند این نشست هم مثبت بود و مقرر شد در قالب یک تفاهم نامه کمکهای خوبی به کشتی استان شود.
رئیس هیأت کشتی استان فارس تصریح کرد: ۳ جلسه با جامعه کشتی استان به مدت ۵ ساعت داشتیم که اولین جلسه دیدار با پیشکسوتان و مربیان استان بود که مربیان مسائل و مشکلات خود را به صورت رو در رو با رئیس فدراسیون مطرح کردند و مقرر شد که کلاسهای استاژ مربیگری با رعایت پروتکل های بهداشتی هرچه زودتر برگزار تا مربیان جوانتر وارد عرصه کشتی شوند.
وی ادامه داد: دومین جلسه ما سمینار رؤسای هیأتهای کشتی شهرستانها بود که خوشبختانه با حضور آقای دبیر برگزار شد و آنها نیز دغدغه و مشکلات خود از جمله اینکه سالن مختص کشتی ندارند را مطرح کردند که در جلسهای که با آقای حاجی زاده مدیرکل ورزش و جوانان استان داشتیم این مشکل نیز در حال حل شدن است.
موسایی گفت: جلسه سوم ما مجمع سالیانه هیأت کشتی استان بود که وزن این مجمع با حضور رئیس فدراسیون بالا رفت در این مجمع نیز گزارشی از عملکرد مالی و فنی هیأت کشتی داده شد.
رئیس هیأت کشتی استان در پایان در مورد حضور رئیس فدراسیون کشتی در استانها خاطرنشان کرد: اگر رئیس هیأت استان یا شهرستانی بخواهد کم کاری کند قطعاً نمیتواند با این فدراسیون کار کند، چراکه رئیس فدراسیون در استانها حضور مییابد و مستقیم مشکلات و برنامهها را رصد میکند و این موضوع باعث میشود که زیرمجموعهها نیز ناخواسته به حرکت دربیایند و اگر موضوعی به کشتی استان ابلاغ شود میبایست کار انجام شود و برآیند این کار به حرکت در آمدن چرخ کشتی کشور است.
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