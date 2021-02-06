لبنان واکسن کرونای روسیه را تایید کرد/ آغاز تزریق در مجارستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان روز گذشته اعلام کرد از هفته جاری تزریق واکسن اسپوتنیکV برای مقابله کووید ۱۹ را آغاز می‌کند.

این کشور اروپایی علاوه بر اسپوتنیک، اجازه استفاده اضطراری برای واکسن‌های آسترازنکا، مدرنا و سینوفارم چین را صادر کرده است. مجارستان نخستین کشور عضو اتحادیه اروپا است که واکسن روسیه را تأیید کرده است.

از سوی دیگر کمیته علمی که به دستور وزیر بهداشت لبنان تشکیل شده، اجازه استفاده اضطراری از واکسن اسپوتنیکV را صادر کرده است. البته این اجازه استفاده اضطراری منوط به واردات واکسن از انبارهای مجاز است.

وزیر امور خارجه لبنان از دولت روسیه خواستار تأمین ۲۰۰ هزار دوز واکسن مذکور در قالب کمک شده است.