چرا نتانیاهو سفر به امارات و بحرین را لغو کرد؟

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: اوضاع سیاسی در رژیم صهیونیستی به گفته زلمان شووال سفیر اسبق این رژیم در آمریکا بسیار نابسامان است. وی گفت: اوضاع احزاب سیاسی در اسرائیل که قصد دارند در انتخابات پارلمانی (کنیست) شرکت کنند بسیار نابسامان و آشفته است.

شووال افزود: در سایه چنین اوضاعی، باید منتظر اتفاقات بدتری در اسرائیل باشیم. لیست‌های انتخاباتی خالی از هرگونه برنامه و مملو از تلاش برای تحقق منافع شخصی است. برخی احزاب مدعی ایجاد تغییرات در بخش‌های سیاسی و اقتصادی هستند اما سوال این است که آیا عملکرد آنها بیانگر نیت واقعی مؤسسان این احزاب است؟ نحوه برگزاری انتخابات کنیست به گونه‌ای است که باعث می‌شود مراکز قدرت نامطلوب و فاسد، ایجاد شود.بحران حاکمیت و بحران سیاسی در اسرائیل ادامه دارد.

چرا نتانیاهو به دنبال سفر به کشورهای عربی است؟

در چنین شرایطی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به شدت به دنبال بهره برداری از آنچه در دوره ترامپ برایش رخ داده است یعنی تقویت روابط با سازشکاران و سفر به کشورهایی که با آنها سازش کرده، است تا قبل از انتخابات کنیست بتواند به اوضاع خود برای بازگشت به قدرت سرو سامانی دهد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به شدت به دنبال بهره برداری از آنچه در دوره ترامپ برایش رخ داده است یعنی تقویت روابط با سازشکاران و سفر به کشورهایی که با آنها سازش کرده، است تا قبل از انتخابات کنیست بتواند به اوضاع خود برای بازگشت به قدرت سرو سامانی دهد.

به نظر می‌رسد که اوضاع بر وفق مرات نتانیاهو نیست زیرا، روز پنجشنبه هفته گذشته، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی سفر سه روزه خود به امارات و بحرین که برای اوایل ماه جاری میلادی تدارک دیده شده بود را لغو کرد. «أوفر جندلمان» سخنگوی عربی نخست وزیر رژیم صهیونیستی در پیامی توئیتری از لغو سفر بنیامین نتانیاهو به امارات و بحرین خبر داد.

وی در این باره نوشت: نتانیاهو از بابت دعوت «شیخ محمد بن زائد» ولیعهد امارات و «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین، کمال تشکر را دارد. اما به رغم اهمیت این سفرها، وی تصمیم گرفت فعلاً سفر آنها را به دلیل بسته بودن آسمان اسرائیل، به تعویق بیندازد.

نتانیاهو در حال حاضر تمرکز خود را بر روی چهار کشور برای سفر به آنها قرار داده است؛ نخست مصر، دوم مراکش، سوم امارات و چهارم بحرین است و تاکنون در این زمینه توفیقی به دست نیاورده است.

پادشاه مغرب واکنش سردی به دعوت نتانیاهو از وی برای سفر به قدس اشغالی داشت، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر هم به شکل غیرمستقیم به نتانیاهو گفت که سفر به قاهره مجانی نخواهد بود و باید در زمینه فلسطین امتیاز بدهد از جمله به رسمیت شناختن راهکار دو دولتی.

پادشاه مغرب واکنش سردی به دعوت نتانیاهو از وی برای سفر به قدس اشغالی داشت، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر هم به شکل غیرمستقیم به نتانیاهو گفت که سفر به قاهره مجانی نخواهد بود و باید در زمینه فلسطین امتیاز بدهد از جمله به رسمیت شناختن راهکار دو دولتی

گرچه علت تعویق سفر نتانیاهو به امارات و بحرین هنوز به درستی فاش نشده است؛ هرچند برخی محافل وابسته به رژیم صهیونیستی احتمال می‌دهند که ترس از افزایش فشارها علیه وی در حالی که صهیونیست‌ها نمی‌توانند به سفر بروند، باشد؛ اما موضوع اینگونه نیست.

اینکه برای چندمین بار سفر به تعویق می‌افتد و قبل از لغو آن گفته شده بود که سفر به جای سه روز سه ساعت و محدود به ابوظبی خواهد بود و بحرین و شهر دبی از برنامه سفر لغو شده بود، گویا تحولات ناگفته است.

دلایل خاصی به تعویق این سفر و لغو آن شده است. آنچه قابل توجه است دعوت سفر نتانیاهو از سوی شیخ خلیفه بن زائد رئیس امارات انجام نشده است بلکه از سوی شیخ عبدالله بن زائد وزیر خارجه امارات رخ داده است که این با پروتکل‌های معمول سازگاری ندارد. حتی اگر دعوت از سوی شیخ محمد بن زائد ولیعهد ابوظبی انجام شده باشد، آنچه قابل توجه است عدم دیدار شیخ بن زائد با نتانیاهو تاکنون است به ویژه که وی مأموریت امضای توافق سازش در واشنگتن هم وی به برادرش یعنی وزیر خارجه امارات موکول کرد.

گمانه زنی‌هایی درباره علت تعویق سفر و لغو آن وجود دارد که ناخرسندی محافل خلیج فارس است. نشت خبر ملاقات سه جانبه محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در نیوم از سوی نتانیاهو به رسانه‌های رژیم صهیونیستی به شدت ولیعهد سعودی را تنگنا قرار داد و خشم او را به دنبال داشت.

چرا سازشکار نتانیاهو را نمی‌پذیرند؟

علاوه بر این امارات از توقف فروش جنگنده‌های اف ۳۵ از سوی دولت جو بایدن به شدت ناخرسند است زیرا بخشی از معامله سازش با رژیم صهیونیستی بود. علت دیگری که می‌توان مورد توجه قرار داد این است که کشورهای سازشکار به سبب انتقادهای روافزون از آنها به دنبال و افزایش نارضایتی در کشورهای خود، مایل نیستند که درباره این سازش مبالغه شود به ویژه که طرف اسرائیلی بیشترین بهره را از آن برده است.

وانگهی اوضاع با آمدن بایدن کلی تفاوت پیدا کرده است زیرا دولت ترامپ حامی قوی این سازش بود و برای انجام آن فشار وارد می‌کرد و هم اکنون با خفت و خواری رفته است و دولتی روی کار آمده است که رویکردی متفاوت دارد.

اینکه جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا هنوز گوشی را برنداشته است تا تماس تلفنی با نتانیاهو با وجود گذشت بیش از سه هفته از روی کار آمدن در کاخ سفید انجام دهد، مفاهیم سیاسی زیادی در خود دارد اینکه جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا هنوز گوشی را برنداشته است تا تماس تلفنی با نتانیاهو با وجود گذشت بیش از سه هفته از روی کار آمدن در کاخ سفید انجام دهد، مفاهیم سیاسی زیادی در خود دارد به ویژه درباره رابطه آمریکا و رژیم صهیونیستی.

با این تفاسیر آیا عاقلانه است که پایتخت‌های عربی برای وی فرش قرمز پهن کنند و به سیاست‌های باج گیرانه وی تن دهند به ویژه که وی همواره به دنبال دوشیدن سیاسی اعراب است؟

اینکه برخی کشورهای راه سازش با رژیم صهیونیستی را در پیش گرفتند مرتکب اشتباه سیاسی و اخلاقی بزرگی شدند. آنها با امضای سازش با تل آویو خدمت مجانی به ترامپ انجام دادند تا حامی وی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باشند؛ اما نه ترامپ توانست در قدرت بماند و چیزی عاید این کشورهای سازشکار شد و فقط خشم ملت‌های خود را شاهد هستند.

سازشکاران برداشت درستی از رویدادها نداشتند و به نظر می‌رسد که برخی از آنها درس گرفته اند و نمی‌خواهند که از یک سوراخ دوبار گزیده شوند.

نکته پایانی اینکه هدف نتانیاهو بهره برداری از عادی سازی روابط با برخی کشورهای عربی برای کمپین انتخاباتی خود است و راه پیروزی در این انتخابات را در سفر به پایتخت‌های عربی می‌داند. وی به هر دری می‌زند که به مصر و کشورهای مغرب، امارات و بحرین سفر کند. ممکن است که وی به شکل نمایشی از راهکار دولتی که اصلاً اعتقادی به آن ندارد، دم بزند تا سفرش به قاهره انجام شود، اما با توجه به رویکرد جدید دولت آمریکا کارش دشوار است.