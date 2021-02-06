به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری ظهر شنبه در نشست بررسی مشکلات انتظامی و بندری شهرستان دیلم با تاکید بر تلاش همه مسئولان برای خدمتگزاری به مردم و گره گشایی از مشکلات آنها اظهار داشت: باید از این فرصتی که برای خدمت به مردم در اختیار داریم بهترین استفاده کنیم.

وی قرار گرفتن مدیران در کنار هم را راهکاری بسیار مهم برای رفع مشکلات مردم دانست و بیان کرد: به منظور بررسی مسائل و مشکلات بندر دیلم و رفع این مشکلات تلاش جدی و همراهی همه مسئولان نیاز است.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به محدودیت‌های بندر دیلم در حوزه فعالیت‌های گمرکی، افزود: شرایط بندر دیلم شرایط مناسبی نیست، جانمایی جدید موانعی در حوزه سرمایه گذاری، احداث بندر و استقرار نیروی دریابانی دارد که نیاز است برای آن چاره اندیشی شود.

وی با بیان اینکه ماشین‌های شوتی دردسرهای فراوانی برای مردم منطقه ایجاد کرده‌اند، اذعان کرد: ماشین‌های حامل باری که می‌خواهند گلوگاه دیلم را دور بزنند، وارد روستاها می‌شوند و آسیب و خسارت جدی برای مردم روستا زمین‌های کشاورزی ایجاد می‌کنند.

جمیری گفت: می‌توان با جابجایی گلوگاه شهید موسوی دیلم هم کنترل بهترین روی قاچاق داشت و هم از وارد شدن آسیب به مردم منطقه جلوگیری کرد.