سه استان کشور در صدر مرگ های کرونایی

به گزارش خبرنگار مهر، سیما سادات لاری، بعد از ظهر شنبه هجدم بهمن ۹۹، در پایان ارائه آمار روزانه کرونا در ارتباط زنده خبری با شبکه خبر، به تشریح وضعیت بیماری کووید ۱۹ و روند مرگ و میر در استان‌های مختلف کشور پرداخت.

وی با اشاره به نمودار موارد بستری روزانه که در برخی از استان‌ها روند صعودی دارد، گفت: در هفته گذشته شاهد افزایش بروز موارد مثبت بستری نسبت به هفته ماقبل آن بودیم. به طوری که در هفته گذشته بیشترین میزان بروز موارد مثبت بستری به ترتیب در استان‌های مازندران، گیلان و سمنان بوده است. همچنین بیشترین میزان بروز موارد مرگ و میر بیماران کووید ۱۹ در استان‌های مازندران، گیلان و گلستان گزارش شده است.

سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: به دلیل عادی انگاری شرایط و سهل‌انگاری در عمل به توصیه‌های بهداشتی تعداد شهرستان‌های نارنجی رنگ از عدد ۱۸ در هفته قبل به ۳۶ شهرستان در هفته جاری و تعداد شهرستان‌های زرد از عدد ۱۳۰ در هفته قبل به ۱۷۸ شهرستان رسیده است.

به گفته لاری، در حال حاضر ۲۳۴ شهرستان کشور در وضعیت آبی هستند.

وی با عنوان این مطلب که همزیستی هوشمندانه و مسالمت آمیز با ویروس اجتناب ناپذیر است، افزود: مطمئناً غلبه بر کرونا مستلزم تقویت و تداوم عزم مردم در عمل به توصیه‌های بهداشتی است. امیدواریم با همکاری مردم شاهد جلوگیری از موج چهارم کرونا باشیم.