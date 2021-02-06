به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی عصر شنبه در جلسه منطقه ویژه علم و فناوری اصفهان با اشاره به اینکه راه اندازی پارک‌های علم و فناوری در کشور از مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم و دوازدهم است، اظهار داشت: بر این اساس راه‌انداری صندوق‌های حمایت از فعالیت‌های علم و فناوری در همه استان‌های کشور در دستور کار است.

وی اضافه کرد: باید در هر استان حداقل یک صندوق حمایت از فعالیت‌های علم و فناوری راه‌اندازی شود.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه تجمیع برنامه‌های علم و فناوری در استان‌ها در دستور کار است، ادامه داد: همه بخش‌ها در دولت یازدهم و دوازدهم سعی خود را برای حمایت از امر پژوهش به کار گرفتند.

نگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی به برنامه‌های کلان علمی و تحقیقاتی مثبت است

وی با بیان اینکه نگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی به برنامه‌های کلان علوم تحقیقاتی مانند برنامه‌های فرهنگی مثبت است، تصریح کرد: ضروری است که همه نهادهای ذی ربط در این زمینه همکاری داشته باشند.

غلامی با بیان اینکه مسئولان در جایگاه‌های مختلف باید بیش از گذشته با شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری آشنایی شده تا به پیشرفت در امر تحقیقات و فناوری دست یابیم، افزود: همچنین این امر می‌تواند تحقق روند اجرایی طرح‌های علمی و فناوری را تسریع بخشد.

وی با اشاره به لزوم تصویب همه مصوبات قانونی در زمینه علم و فناوری در سطح کشوری، گفت: در این زمینه ضروری است گزارش‌های استانی در زمان مناسب ارسال شود.

ظرفیت پارک‌های علم و فناوری را در اختیار وزارت بهداشت قرار می دهیم

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه وزارت بهداشت در صدد راه‌اندازی پارک‌های علم و فناوری است، ابراز داشت: در این زمینه ما این آمادگی را داریم که ظرفیت پارک‌های علم و فناوری خود را در اختیار این وزارتخانه قرار دهیم.

وی با اشاره به اینکه ضروری است شرکت‌های دانش بنیان در حوزه کشاورزی ورود کنند، اضافه کرد: باید ظرفیت‌های علمی کشور در راستای رفع نیازها استفاده شود و در همه زمینه‌ها تولید علم صورت می‌گیرد.

مصوبه منطقه ویژه (کریدور) علم و فناوری اصفهان در سال ۹۳ توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) صادر شد و این منطقه فعالیت خود را از آبان سال گذشته آغاز کرد و بر ۶ فناوری خاص شامل گلخانه‌های خودپایدار، تولید ایمپلنت، بازی درمانی، تولید آب شیرین بدون پساب، فناوری‌های مدیریت پسماند و دور پزشکی متمرکز شده است.