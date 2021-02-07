دعوت از اساتید عراقی برای گذراندن فرصت مطالعاتی در دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، نصیر عبدالمحسن عبدالله سفیر عراق در ایران به همراه امجد المظفر، رایزن فرهنگی سفارت عراق با رئیس و معاونان دانشگاه تهران دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این جلسه محمد حسین صراف‌زاده معاون بین‌الملل دانشگاه تهران گفت: دانشگاه تهران دانشگاهی بین‌المللی است و هیچ تبعیضی بین دانشجوی ایرانی و خارجی در این دانشگاه وجود ندارد. همه دانشجویان عراقی می‌توانند همانند دانشجویان ایرانی از فرصت‌های اعزام برای فرصت مطالعاتی، اراسموس و اخذ گرنت استفاده کنند. همچنین علاقه‌مندیم تا از استادان دانشگاه‌های بزرگ عراق برای گذراندن فرصت‌های مطالعاتی در دانشگاه تهران دعوت به‌عمل آوریم.

محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران نیز با اشاره به قدمت و اعتبار این دانشگاه، به تبیین همکاری‌های علمی و آموزشی گسترده با دانشگاه‌های کشور عراق در ادوار مختلف پرداخت.

وی تصریح کرد: در حال حاضر دانشگاه تهران همچون گذشته از دانشجویان علاقه‌مند عراقی برای تحصیل در تمامی مقاطع و رشته‌ها دعوت به‌عمل می‌آورد. بسیار خشنود خواهیم شد از اینکه بتوانیم امکانات خود را با خواهران و برادران عراقی به اشتراک بگذاریم، چرا که در دانشگاه تهران نه تنها به بعد آموزش و پژوهش دانشجویان توجه می‌شود، بلکه در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و فناوری نیز فعالیت‌های زیادی وجود دارد.

رئیس دانشگاه تهران در ادامه ضمن تشریح روند توسعه آموزش عالی در ایران، یکی از راهکارهای این توسعه را تأسیس شعباتی از دانشگاه‌های بزرگ در مناطق مختلف کشور برشمرد و افزود: دانشگاه تهران به تبعیت از این مأموریت توسعه‌ای، چندین شعبه را با حمایت مالی خیرین علمی و مناطق آزاد تجاری از جمله دانشکده فنی فومن، دانشکده فنی کاسپین، پردیس‌های ارس، کیش، فارابی در نقاط مختلف ایران تأسیس کرده است.

نیلی احمدآبادی با اشاره به ایجاد سوءتفاهم پیش آمده در خصوص پردیس‌های اقماری دانشگاه تهران اظهار کرد: در این زمینه باید گفت لغت «پردیس» در واقع معادل واژه «College» در انگلیسی است و برای تمامی شعبات دانشگاه تهران به کار می‌رود و تمامی استانداردهای علمی و زیرساختی دانشگاه تهران را دارند.

وی افزود: امیدواریم تعداد دانشجویان عراقی در دانشگاه تهران به زودی افزایش یابد، در بین دانشجویان بین‌المللی همواره دانشجویان عراقی سرآمد بوده‌اند. البته برای تحقق این امر موضوعاتی همچون استفاده از زیر ساخت‌های بسیار خوب و گسترده دانشگاه تهران در زمینه آموزش مجازی، اعلام آمادگی این دانشگاه برای تأسیس شعبه در دانشگاه‌های عراق و دعوت از محققان عراقی به همکاری در مراکز فناوری و رشد پارک علم و فناوری دانشگاه تهران پیشنهاد می‌شود.

رئیس دانشگاه تهران در پایان سخنان خود گفت: دانشگاه تهران خانه تمامی دوستداران و علاقه‌مندان علم و دانش محسوب می‌شود. دوستی و برادری دو ملت ایران و عراق باید در تمامی زمینه‌ها خود را نشان دهد، ما شما را جزو خانواده دانشگاه تهران می‌دانیم. در این فرصت از جنابعالی برای حضور در جشنواره بین‌الملل دانشگاه و نیز بازدید از پردیس‌های اقماری دانشگاه تهران در نقاط مختلف ایران دعوت می‌کنم.

نصیر عبدالمحسن عبدالله سفیر عراق در ایران نیز ضمن تشکر از دعوت دانشگاه تهران، این مرکز آموزشی را یکی از معتبرترین دانشگاه‌های ایران توصیف کرد و افزود: در حال حاضر تعدادی دانشجوی عراقی در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری در دانشگاه تهران مشغول تحصیل هستند و ما بسیار علاقه‌مندیم تا تعداد آنان افزایش پیدا کند. نه تنها اخذ مدرک تحصیلی دانشگاه تهران موجب افتخارمان است، بلکه ارتباطات فرهنگی و اجتماعی با توجه به قرابت فرهنگی دو کشور نیز برای ما بسیار حائز اهمیت است.

وی تصریح کرد: در عراق همه فارغ‌التحصیلان دانشگاه تهران در مؤسسات آموزش عالی مشغول به تدریس می‌شوند که این امر موجب تشویق تعداد زیادی دانشجو به منظور ادامه تحصیل در دانشگاه تهران شده است.

سفیر عراق در ایران همچنین با اشاره به موانع موجود در روند ثبت‌نام دانشجویان عراقی در دانشگاه تهران، ابراز امیدواری کرد با برگزاری ملاقات‌های بیشتر و حضور در پردیس‌های اقماری دانشگاه تهران این موارد به زودی حل و فصل شوند.