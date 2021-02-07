علیرضا قیصری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: رقابت‌های تنیس بانوان استان مرکزی جام دهه فجر با حضور ۵۶ ورزشکار و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در زمین هاردکورت آلومینیوم سازی اراک پیگیری شد.

در این رقابت‌ها که زیر نظر هیئت تنیس استان مرکزی برگزار شد، فاطمه صبوری به مقام نخست دست یافت، عصمت سالاری عنوان نایب قهرمانی را به خود اختصاص داد و فاطمه فتحی در جایگاه سوم ایستاد.

رئیس هیأت تنیس استان مرکزی خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل ابلاغی فدراسیون تنیس جمهوری اسلامی ایران، تمام مسابقات و رویدادهای فرهنگی ورزشی باید از طریق هیأت تنیس و با هماهنگی هیأت پزشکی ورزشی برگزار شود.

قیصری تصریح کرد: در این بخشنامه و دستورالعمل ابلاغی آمده است: بر اساس ابلاغ معاونت توسعه ورزش قهرمانی حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان و با توجه به شرایط همه گیری ویروس کرونا در سراسر کشور، تمام رویدادهای ورزشی شامل اردوها، مسابقات و رویدادهای فرهنگی ملزم به ارسال نامه و کسب مجوز از فدراسیون پزشکی ورزشی و هماهنگی با هیأت پزشکی ورزشی استان است.