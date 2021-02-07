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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۲۷

به مناسبت دهه مبارک فجر انجام شد؛

تجدید میثاق فرماندهان وزارت دفاع و نیروهای مسلح با امام راحل

تجدید میثاق فرماندهان وزارت دفاع و نیروهای مسلح با امام راحل

ری-فرماندهان و کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مناسبت ایام الله دهه فجر با حضور در حرم مطهر امام خمینی (ره)، با آرمان های بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه فرماندهان و کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مناسبت دهه مبارک فجر با حضور در مرقد مطهر امام خمینی (ره)، با آرمان های بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

بر اساس این گزارش این آیین معنوی با حضور سردار سرتیپ قاسم تقی‌زاده جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، حجت الاسلام سید ضیاء الدین آقاجان پور ریاست سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و جمعی از معاونان و فرماندهان این وزارتخانه با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی در حرم مطهر امام خمینی (ره) برگزار شد.

گفتنی است که شرکت کنندگان در این آیین معنوی ضمن نثار تاج گل، قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ معمار کبیر انقلاب اسلامی با آرمان های والای امام راحل، شهدا و رهبر فرزانه انقلاب تجدید پیمان کردند.

کد مطلب 5140954

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