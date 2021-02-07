به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ قاسم تقی‌زاده صبح یکشنیه در آئین تجدید میثاق فرماندهان و کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با آرمانهای امام راحل، که با حضور حجت الاسلام سید ضیا الدین آقاجان پور رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و جمعی از معاونان و فرماندهان این وزارتخانه با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی در حرم مطهر امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار داشت: دانش و فناوری محققان جوان کشور بسیار ارزشمند و ستودنی است.

تقی زاده با اشاره به اینکه روحیه خودکفا بودن کشور و جامعه میراثی است که از امام راحل، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی بر جای مانده است، بیان داشت: شتاب علمی کشور در زمینه‌های نظامی تا جایی است که امروز مهندسان و محققان پرتلاش و جوان کشور می‌توانند انواع موشک‌های رزمی زمینی، دریایی، هوایی و جنگ‌های الکترونیک را طراحی و بومی سازی کنند.

جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به توانایی بومی سازی و طراحی انواع تجهیزات و موشک توسط جوانان کشور گفت: دستاوردهای نیروی مسلح در حوزه رادار و موشک به زودی رونمایی می‌شود.

وی عنوان داشت: پرتاب موشک ماهواره بر ذوالجناح موفقیت آمیز بوده است و این موشک به زودی ماهواره‌های مورد نظر وزارت دفاع را به مدار زمین ارسال می‌کند.