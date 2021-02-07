به گزارش خبرنگار مهر، چهل و چهارمین قسمت از سلسله یادداشت‌های غیراداری پرویز قاسمی، رایزن فرهنگی ایران در قرقیزستان، به معرفی برنامه‌های طراحی شده توسط این رایزنی برای گرامیداشت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بیشکک اختصاص پیدا کرده است. این یادداشت را در ادامه بخوانید:

امروز پنج‌شنبه ۱۶ بهمن ۹۹ است. در ایام دهه فجر بسر می‌بریم و بسان همه نمایندگی‌های فرهنگی ایران در کشورهای مختلف در تدارک و برنامه‌ریزی مراسم برای گرامیداشت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب هستیم. نوع برنامه‌های امسال و نحوه برگزاری آنها به خاطر شیوع و گسترش کرونا نسبت به سال‌های گذشته تفاوت دارد. اکثر کارهای مناسبتی به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، برگزاری وبینار، نمایشگاه عکس انقلاب اسلامی بصورت مجازی و ترجمه و انتشار گزارش و مقاله و تولید محتوا به‌صورت ویدئوها و کلیپ‌ها محدود شده است. البته دربرخی کشورها نیز با فرود منحنی کرونا، علاوه بر فعالیت‌های ذکر شده؛ برنامه‌هایی نیز به‌صورت حضوری و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شده و یا در روزهای آینده منتهی به ۲۲ بهمن برگزار خواهد شد.

نمایندگی بیشکک نیز کاری ترکیبی یعنی مجموعه‌ای از کارها در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تا برگزاری مراسم در کتابخانه ملی قرقیزستان را پیش‌بینی کرده است. فعالیت‌های مربوط به فضای مجازی رایزنی بیشکک در این موضوع از همان روزهای قبل از ۱۲ بهمن شروع شده و ترجمه و زیرنویس ویدئو در معرفی انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن، ترجمه و انتشار مقالات در موضوع دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف، ترجمه روسی و طراحی عکس‌ها، پوسترها و اینفوگرافی‌ها درباره انقلاب اسلامی ایران و بارگذاری در صفحات فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و… بخشی از این فعالیت‌ها بشمار می‌روند.

ویژه برنامه سنتی و حضوری رایزنی فرهنگی به‌مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب نیز برای ساعت ۱۱ روز سه شنبه ۲۱ بهمن ۹۹ در کتابخانه ملی جمهوری قرقیزستان هماهنگی و برنامه ریزی شده است. این مراسم هم در دل خود بخش‌های مختلف فعالیتی را در بر می‌گیرد؛ از نمایشگاه عکس و پوستر و کتاب انقلاب اسلامی و ایران امروز گرفته تا سخنرانی‌ها در موضوع انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و پخش ویدئوکلیپ با زیرنویس روسی در این موضوع، رونمایی کتب و آثار ترجمه و منتشر شده توسط رایزنی فرهنگی در دو سال گذشته، گرامیداشت ۱۰ سالگی فعالیت رایزنی فرهنگی ایران در قرقیزستان، تقدیر از چهار نفر از کسانی که در طول ۱۰ سال فعالیت رایزنی فرهنگی بیشترین همکاری و تعامل را با آن داشته‌اند، اعلام برندگان مسابقه ایرانشناسی در فضای مجازی و اعطای لوح تقدیر و جوایز به آنان و اجرای موسیقی ایرانی و قرقیزی و...

گفتنی است نیمه اول اسفند ماه ۹۹ نیز مرکز ایرانشناسی فردوسی در کتابخانه ملی قرقیزستان که پس از ۱۸ سال اکنون توسط رایزنی فرهنگی در حال بازسازی است طی مراسمی با ادامه نمایشگاه عکس، پوستر و کتاب انقلاب اسلامی و ایران امروز در همین مکان، بازگشایی خواهد شد. مرکز مذکور با تمهیدات پیش‌بینی شده؛ از اسفند ماه ۹۹ بتدریج به مکان و محلی برای برگزاری نمایشگاه‌های مناسبتی و موضوعی تبدیل خواهد شد.

در پایان می‌خواهم چند کلمه‌ای نیز درباره فعالیت مرکز فرهنگی ایران در قرقیزستان (رایزنی فرهنگی) بنویسم. مرکزی که امسال حضورش در این گوشه آسیای مرکزی به ۱۰ سال می‌رسد و ما عجالتاً تلاش کرده‌ایم در چارچوب برنامه‌های چهل و دومین سالگردپیروزی انقلاب گریزی هم به آن بزنیم. برای این گریز لازم بود حتماً و حتی الامکان به همه فعالیت‌های رایزنی فرهنگی ایران در این کشور در طول تمام سالهای گذشته بپردازیم. البته نه در قالب سخنرانی و کنفرانس بلکه در قالب یک کار ویدئویی.

کارسخت و دشواری بود و ما باید از میان ده‌ها فعالیت و برنامه و سمینار و نشست و کنفرانس و کتاب و نشریه و دیدار و افتتاح و دوره‌های آموزشی زبان فارسی و نمایشگاه و انبوه عکس‌ها و ویدئوهای موجود، حداکثر در حد ۷ دقیقه کاری را برای عرضه در مراسم آماده می‌کردیم. خوشبختانه این مهم با همکاری شبکه تلویزیونی آسیا تی وی قرقیزستان که مدتهاست درقالب قرارداد همکاری امضا شده با رایزنی فرهنگی، با ما تعامل و همکاری دارد عملیاتی شد و فکر می‌کنم کاری که تهیه و آماده پخش شده، توانسته است بخش مهمی از فعالیت‌های رایزنی فرهنگی و زحمات و تلاش‌های مجموعه همکاران ایرانی و قرقیزی‌ام در این نمایندگی از ابتدای فعالیت تا به امروز را به‌طور منصفانه تحت پوشش قرار دهد.

قاسمی / بیشکک