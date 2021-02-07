سن ورود به دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی به ۲۴ سال تغییر پیدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر آموزش و پرورش در حاشیه هجدهمین جلسه گفتگوی هفته در جمع خبرنگاران گفت: ما در ۴ حوزه توسعه مهارت و کودکان بازمانده از تحصیل و رفع محرومیت های آموزشی و توسعه تعاونی ها و تقویت فرهنگ و اشتغال و کارآفرینی عرصه های مشترکی با وزارت کار داریم که پیرامون انها گفتگو می کنیم.

وی ادامه داد: طی سال گذشته زمینه های مشترک همکاری بررسی شده است و امروز توسعه تعاونی ها و ارائه همکاری ها و کمک های وزارت تعاون و کار به حوزه تعاونی های آموزش و پرورش محل بیشترین بحث بود و توافق نامه‌ای را امضا کردیم.

حاجی میرزایی در خصوص پرداختی های معلمان حق التدریسی نیز گفت: برای ساعت کار همکاران و نحوه پرداختش قاعده جدیدی وزن نکردیم بر خلاف اینکه گفتند ۳۵ دقیقه محاسبه شده است اینگونه نبوده و بر اساس گزارشی که ادارات شهرستان از عملکرد همکاران دادند حق التدریس ها محاسبه شده اگر این عدد با فعالیت همکاران منطبق نیست گزارش بدهند تا بررسی شود.

وی ادامه داد: ما الان کل حق التدریس را پرداخت نکرده ایم و نیمه امسال را هنوز پرداخت نکردیم که امیدواریم تا پایان سال بتوانیم آن را پرداخت کنیم. در واقع یک مبلغی که دریافت کردیم به استان ها ابلاغ کردیم و آنها حق التدریس ها را محاسبه کردند و برای سال گذشته بوده است.

حاجی میرزایی در خصوص معلمان غیر رسمیکه مشمول استخدام هستند و به دانشگاه فرهنگیان معرفی شدند و آزمون اصلح نیز گفت: آزمون اصلح کاملاً منطبق با قانون است و کسانی که یکسال دوره آموزشی ببیند باید یکسال بگذرانند چرا که این دوره ها تفننی نیست و جدی است. در پایان هر دوره آموزشی هم آزمونی گرفته می شود.

وزیر آموزش و پرورش در پایان نشست تاکید کرد که سن ورود به دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی ۲۴ سال است است و به این دلیل از ۲۲ سال به ۲۴ سال تغییر پیدا کرد که سال گذشته متقاضیانی زیادی خواستار ان بودند و نظر کارشناسی شورای عالی اموزش و پرورش هم بر افزایش این سن بود.