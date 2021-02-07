تجدید میثاق خانواده بزرگ هلال احمر با آرمان های امام(ره)

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر یکشنبه و همزمان با هشتمین روز از ایام دهه فجر، مدیران، کارکنان و اعضای جمعیت هلال احمر با حضور در مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره)، با آرمان‌های والای بنیانگذار انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

بر اساس این گزارش در این مراسم کریم همتی رییس جمعیت هلال احمر کشور، حجت‌الاسلام عبدالحسین معزی نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال‌احمر، محمد حسین قوسیان دبیر کل جمعیت هلال احمر کشور، شاهین فتحی رییس جمعیت هلال احمر استان تهران و جمعی از کارکنان و داوطلبان این نهاد و جمعی از کارکنان و امدادگران این جمعیت حضور داشتند.

خانواده بزرگ جمعیت هلال احمر به مناسبت ایام پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با حضور در حرم مطهر امام خمینی (ره) با رعایت پروتکل های بهداشتی و با نثار تاج گل و قرائت فاتحه با آرمان‌های والای ایشان، رهبری و شهدا تجدید پیمان کردند.