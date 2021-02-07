طرح شکایت داوطلبان آزمون دستیاری در کمیسیون اصل ۹۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی خضریان، در خصوص آزمون دستیاری تخصصی پزشکی گفت: این آزمون هر سال برای پذیرش دستیاران تخصصی برگزار می‌شود، متاسفانه جمع کثیری از داوطلبین چهل و هشتمین دوره این آزمون مدعی انجام تخلفات و قانون گریزی توسط مسئولین این آزمون هستند و نسبت به این موضوع معترض هستند.

وی افزود: عدم رعایت فاصله قانونی بین زمان اعلام رسمی منابع و تاریخ برگزاری آزمون یکی از مهم‌ترین دلایل اعتراض این داوطلبین است. طبق آیین نامه‌ها و قوانین برگزاری این آزمون فاصله ۹ ماهه میان اعلام رسمی منابع و امتحان باید رعایت می شده که طبق اظهارات متقاضیان، این قانون اجرایی نشده است.

نماینده مردم تهران در مجلس یکی دیگر از ادله داوطلبین در خصوص این آزمون را تغییر منابع زودهنگام و دیر هنگام دانست و بیان کرد: طبق مدارک ارسال شده به کمیسیون اصل نود، معاونت آموزشی وزارت بهداشت منابعی را که باید بعد از سال‌ها تغییر می داده ثابت و بدون تغییر نگه داشته است و منابعی از آزمون که طبق قوانین و آیین نامه باید حداقل فاصله زمانی ۲ سال برای تغییرشان وجود می‌داشت، تغییر داده است.

خضریان با اشاره به شکایت‌های داوطلبین دستیاری چهل و هشتم در دیوان عدالت اداری و جلسه با مسئولان وزارت بهداشت ادامه داد: در جلسات مختلف مسئولان برای اصلاح رویه و تمکین به قانون وعده‌هایی به داوطلبین داده‌اند و حتی بنابر ادعای داوطلبین در جلسه‌ای که در دیوان عدالت اداری برگزار شده است، قضات محترم؛ معاونت آموزشی و داوطلبین را به صلح و تمکین به قانون دعوت کرده است که البته متاسفانه این صلح صورت نگرفته است و اکنون کار به شکایت در کمیسیون اصل نود منجر شده است.

وی با اشاره به اعلام مجدد تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ با دستور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اظهار داشت: به نظر این تاریخ به دلیل اصلی شرایط بحران همه گیری بیماری کووید ۱۹ اعلام شده است، البته وزارت بهداشت با استناد به دلایلی چون انتخابات ریاست جمهوری و ماه مبارک رمضان سعی در برگزاری زودهنگام این آزمون را دارد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در پایان ضمن تقدیر از مدافعان سلامت که در طول دوران پاندمی کرونا خدمات ارزنده‌ای را به کشور و مردم ارائه دادند، گفت: بهتر بود که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مشکل این عزیزان رسیدگی می‌کرد، اما با توجه به حجم درخواست‌های داوطلبین از نمایندگان در مجلس، کمیسیون اصل ۹۰ تصمیم دارد در خصوص ادعای تخلفات صورت گرفته در تاریخ برگزاری چهل و هشتمین آزمون پذیرش دستیار تخصصی و آزمون‌های پیشین و مشابه ورود کند.