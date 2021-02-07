قالیباف وارد روسیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به منظور تقدیم پیام رهبر معظم انقلاب به دولت روسیه و دیدار با همتایان خود در دوما و سنا، مقامات اقتصادی، تجاری، سیاسی و امنیتی وارد فرودگاه ونوکووای مسکو پایتخت روسیه شد.

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از ورود به فرودگاه ونوکووا، مورد استقبال کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه و اسلوتسکی رئیس کمیسیون روابط بین‌الملل مجلس دومای روسیه قرار گرفت.

حجت الاسلام ذوالنوری رئیس و ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی و سیدجواد ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی و امیرعبداللهیان معاون مجلس در امور بین‌الملل و نگاهداری مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس، دکتر قالیباف را در این سفر همراهی می‌کنند.