مراسم جشن بزرگ «ازدواج آسان به سبک اسلامی» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن بزرگ «ازدواج آسان به سبک اسلامی» همزمان با دهه فجر و چهل و دومین سال پیروزی انقلاب اسلامی در آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) شهرری برگزار می‌شود.

این مراسم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی میزبان ۱۲ زوج جوان و خانواده آنها خواهد بود تا زندگی خود را همزمان با چهل و دومین سال پیروزی انقلاب اسلامی در آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) شهرری آغاز کنند.

مراسم جشن بزرگ «ازدواج آسان به سبک اسلامی» سه شنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۹ رأس ساعت ۱۹ الی ۲۱ در این آستان مقدس برگزار می‌شود.