عطاءالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار مهر از تشکیل اولین جلسه شورای قیمتگذاری محصولات استراتژیک خبر داد و گفت: این شورا صبح امروز برگزار شد و بحثهای کلی در آن مطرح شد.
وی ادامه داد: در جلسه امروز درباره گزارش دبیرخانه تشکیل شورا، آئیننامههای داخلی و کارهایی که انجام شده، صحبت شد.
هاشمی در پاسخ به این پرسش که آیا درباره قیمت محصول چغندرقند که قرار بود در این جلسه مورد بررسی و بازنگری قرار بگیرد، بحثی مطرح شد؟ گفت: بحثهایی مطرح شد اما قیمتی تعیین نشد.
به گفته وی، دوشنبه هفته آینده جلسه بعدی شورا جهت قیمتگذاری محصولات برگزار و درباره قیمت چغندر قند، دانههای روغنی و گندم بحث و تصمیمگیری خواهد شد.
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