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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۳:۴۵

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

اولین جلسه شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک بالاخره برگزار شد

اولین جلسه شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک بالاخره برگزار شد

رئیس بنیاد ملی گندمکاران از تشکیل اولین جلسه شورای قیمتگذاری محصولات استراتژیک خبر داد و گفت: در این جلسه برای هیچ محصولی قیمتی تعیین نشد.

عطاءالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار مهر از تشکیل اولین جلسه شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک خبر داد و گفت: این شورا صبح امروز برگزار شد و بحث‌های کلی در آن مطرح شد.

وی ادامه داد: در جلسه امروز درباره گزارش دبیرخانه تشکیل شورا، آئین‌نامه‌های داخلی و کارهایی که انجام شده، صحبت شد.

هاشمی در پاسخ به این پرسش که آیا درباره قیمت محصول چغندرقند که قرار بود در این جلسه مورد بررسی و بازنگری قرار بگیرد، بحثی مطرح شد؟ گفت: بحث‌هایی مطرح شد اما قیمتی تعیین نشد.

به گفته وی، دوشنبه هفته آینده جلسه بعدی شورا جهت قیمت‌گذاری محصولات برگزار و درباره قیمت چغندر قند، دانه‌های روغنی و گندم بحث و تصمیم‌گیری خواهد شد.

کد مطلب 5142117

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