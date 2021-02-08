روسیه دیپلمات آلبانی را اخراج کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری اسپوتنیک هم اکنون با انتشار خبری فوری اعلام کرد که روسیه در اقدامی متقابل، دیپلمات کشور آلبانی را اخراج کرده است.

به گزارش اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد که امروز سفیر آلبانی را احضار و به وی ابلاغ کرده است که دبیر اول سفارت آلبانی به عنوان «عنصر نامطلوب» معرفی گردید.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است: دبیر اول سفارت آلبانی باید ظرف مدت ۷۲ ساعت روسیه را تَرک کند. اخراج وی پاسخی به اقدامات قبلی و مشابه آلبانی در قبال روسیه به شمار می‌رود.

گفتنی است که در هفته‌های گذشته، آلبانی به بهانه نقض مکرر محدودیت‌های کرونایی، یک دیپلمات روسیه را «عنصر نامطلوب» معرفی و وی را از این کشور اخراج کرده بود.